Ihr Hintern hat einen Umfang von sagenhaften eineinhalb Metern – Love Randalin leidet unter einer sogenannten "Weight Distribution Disorder", das heißt ihr Körper kann sein Gewicht nicht richtig verteilen. Mit ihrer gewaltigen Kehrseite ist die junge Frau mittlerweile zu einem Internet-Phänomen geworden und hat mittlerweile über 500.000 Follower bei Instagram. Die durften sich kürzlich auch einmal genauer ansehen, wie es so abläuft, wenn Love sich eine neue Jeans kaufen möchte.

Love Randalin beweist in dem kurzen Videoclip, der in den sozialen Netzwerken aufgetaucht ist, einiges an Durchhaltevermögen und gibt beim Versuch, in eine Jeans zu "schlüpfen" wirklich alles! Ihr 1,5-Meter-Popo macht der Ärmsten allerdings einen Strich durch die (Shopping-)Rechnung – jedes Mal, wenn es vorne passt, rutscht es hinten heraus und auch andersherum.

Der XXXL-Hintern, der selbst Po-Wunder wie Kim Kardashian locker in den Schatten stellt - gepaart mit extremer Freizügigkeit hat Love in der Vergangenheit bereits so manchen Ärger bereitet, Hater überfluten ihren Instagram-Account geradezu mit gemeinen Kommentaren. Das Plus-Size-Starlet stört sich daran allerdings nicht weiter und postet regelmäßig neues Videomaterial. So eben auch ihre verzweifelten Sprünge durch eine Umkleidekabine, die ihr euch im Promiflash-Clip ansehen könnt.

