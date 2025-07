Mariska Hargitay über tiefe Freundschaft mit Christopher

Mariska Hargitay (61) hat in einer aktuellen Podcast-Folge über ihre besondere Bindung zu ihrem Freund und ehemaligen Serienpartner Christopher Meloni (64) gesprochen. Die Schauspielerin, die seit vielen Jahren in der Erfolgsserie "Law & Order: Special Victims Unit" (SVU) als Olivia Benson zu sehen ist, teilte dabei emotionale Einblicke in ihre Beziehung zu Christopher, der von 1999 bis 2011 gemeinsam mit ihr als Elliot Stabler vor der Kamera stand. "Wir sind einfach verbunden. Es ist, als ob wir zusammen in einer Schlacht waren", erklärte Mariska im Podcast "Call Her Daddy". Besonders betonte sie ihren gegenseitigen Respekt und die tief empfundene Freundschaft, die durch 27 Jahre Zusammenarbeit entstanden sei.

Als Christopher nach der zwölften Staffel von "SVU" die Serie plötzlich verließ, war die Enttäuschung für Mariska groß. "Ich war am Boden zerstört. Es ging alles sehr schnell, und ich hatte es nicht kommen sehen", erklärte sie im Podcast und fügte hinzu, dass sie alles versucht habe, um den Schauspieler zum Bleiben zu bewegen. Dennoch zeigte sie Verständnis für seinen Entschluss, neue Projekte anzunehmen, und sprach auch über die positiven Seiten seines Weggangs: Durch das Ausscheiden von Christopher hatte sie die Chance, neue Kollegen kennenzulernen und frischen Schwung in die Serie zu bringen. 2021 kehrte Christopher allerdings in seiner Rolle als Stabler zurück und übernahm zudem eine Hauptrolle im Spin-off "Law & Order: Organized Crime".

Abseits der Arbeit verbindet die beiden Schauspieler ein ähnlicher Sinn für Humor und eine besondere Vertrautheit, die sie über die Jahre aufgebaut haben. Mariska berichtete, dass sie sich immer auf Christopher verlassen könne und das Gefühl habe, ihn "blind zu verstehen". Ihre Nähe zeigt sich auch darin, dass Fans der Serie seit Langem darauf hoffen, dass ihre Figuren Olivia und Elliot am Ende doch noch zueinanderfinden. "Vielleicht im allerletzten Moment der Serie", hielt Mariska diesen Gedanken im Podcast offen. Besonders schätzt sie, dass ihre Arbeit bei "SVU" nicht nur durch spannende Geschichten, sondern auch durch ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl am Set geprägt ist.

Getty Images Christopher Meloni und Mariska Hargitay im September 2022 in L.A.

Getty Images Mariska Hargitay und Christopher Meloni, "Law & Order"-Darsteller, 2022

MEGA / Jose Perez / Bauergriffin.com Christopher Meloni und Mariska Hargitay am Set der Serie "Law & Order"