Über 30 Shows: Adam Sandler startet Comedytour im Herbst

Adam Sandler (58) begeistert seine Fans mit aufregenden Neuigkeiten auf Instagram: Der Schauspieler und Comedian hat seine Herbsttournee 2025 angekündigt. Unter dem Namen "You're My Best Friend" wird die Tour am 5. September in Jacksonville, Florida, starten und in insgesamt 33 Städten in den USA und Kanada Halt machen. Auf dem Tourplan stehen unter anderem Städte wie New York, Toronto, Chicago, Seattle sowie zwei abschließende Shows in Las Vegas. Die Tickets sind bereits im allgemeinen Verkauf erhältlich.

Die Tour ist Adams erste Bühnenshow seit der ausverkauften "I Missed You Tour" im Jahr 2023. Sein letztes Netflix-Comedy-Special "Adam Sandler: Love You" wurde 2024 bei zwei Shows in Los Angeles aufgezeichnet und ebenfalls sehr positiv aufgenommen. "You're My Best Friend" verspricht eine Mischung aus humorvollen Geschichten, Stand-up-Comedy und vielleicht auch musikalischen Einlagen, da Adam in der Vergangenheit oft seine verschiedenen Talente in seine Auftritte integriert hat. Auf seinem Social-Media-Profil schreibt er: "Lasst uns zusammen ein bisschen Spaß haben."

Neben seiner Karriere als Stand-up-Comedian ist Adam Sandler auch als Schauspieler weiterhin aktiv. Mit "Happy Gilmore 2" kehrt er in eine seiner bekanntesten Rollen zurück – die Fortsetzung erscheint noch diesen Sommer auf Netflix. Privat ist der zweifache Vater dafür bekannt, seine Familie als einen wichtigen Ausgleich zu seinem Leben im Rampenlicht zu sehen. Schon in mehreren Interviews hat er betont, wie wichtig es für ihn ist, immer genug Zeit mit seinen Töchtern zu verbringen, egal wie voll sein Terminkalender ist.

Getty Images Adam Sandler, Berlinale 2024

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

Getty Images Jackie Sandler, Adam Sandler, Sunny Sandler und Sadie Sandler bei der "Spaceman"-Premiere 2024