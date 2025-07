Nach Verlust: Kelsey Parker feiert Geburtstag ihrer Tochter

Hinter Kelsey Parker (35) liegen einige Schicksalsschläge. Die Witwe des The Wanted-Stars Tom Parker (✝33) meldet sich nun das erste Mal seit der Verkündung ihrer Stillgeburt vor einigen Tagen auf Instagram. Sie teilt ein süßes Video – einen Zusammenschnitt mehrerer Aufnahmen ihrer Tochter Aurelia – und gratuliert der Kleinen mit einem emotionalen Text zum Geburtstag. "Aurelia bedeutet 'die Goldene' – und das bist du. Du hast so viel durchgemacht, meine liebe Tochter, aber du bist das kostbarste kleine Mädchen, das sich eine Mama wünschen kann", schreibt Kelsey.

Auch wenn der Podcasterin aktuell vermutlich nicht zum Feiern zumute ist, scheint sie alles dafür gegeben zu haben, Aurelias Geburtstag zu etwas Besonderem zu machen. "Ich bin so froh, dass wir dieses Wochenende damit verbringen durften, deinen Geburtstag zu feiern und dass du ein weiteres Jahr älter geworden bist", betont die 35-Jährige und schwärmt von ihrem Kind: "Ich bin mehr als stolz auf dich und die tolle junge Frau, zu der du heranwächst."

Am 22. Juni verkündete Kelsey die wohl schlimmste Nachricht für eine Mutter. Nur etwa eine Woche vor dem errechneten Geburtstermin verlor sie ihren dritten Sohn namens Phoenix. Mit einem Text voller Trauer informierte sie ihre Instagram-Community über die Stillgeburt. Darin stand unter anderem: "Du hast keinen Atem geschöpft, keine Augen gesehen, und doch bedeutest du mir alles." Phoenix wäre das erste gemeinsame Kind mit ihrem Partner Will Lindsay gewesen. Aurelia und ihr kleiner Bruder Bodhi stammen aus Kelseys Ehe mit Tom, der im Jahr 2022 an einem Hirntumor verstarb.

Collage: Getty Images, Instagram Kelsey Parker und ihre Tochter Aurelia

Instagram / being_kelsey Aurelia Parker, Tochter von Kelsey und Tom Parker

