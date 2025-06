Verrät A$AP Rocky hier versehentlich das Babygeschlecht?

Rihanna (37) und ASAP Rocky (36) sorgen erneut für Gesprächsstoff: Bei der Weltpremiere des neuen "Schlümpfe"-Films am 28. Juni in Brüssel könnte der Rapper das Geschlecht ihres dritten gemeinsamen Babys verraten haben. Als der Moderator Kevin Frazier von Entertainment Tonight den Musiker auf dem roten Teppich fragte: "Ist das das Mädchen, auf das ihr gewartet habt?", antwortete Rocky mit einem Lächeln: "Das ist es, Mann, das ist es." Der Künstler hob zudem eine Schlumpfine-Puppe hoch und fügte lächelnd hinzu: "Genau hier, du weißt schon, was ich meine." Rihanna, die in einem maßgeschneiderten hellblauen Chanel-Outfit samt Babybauch über den Teppich schritt, blieb zu den Bemerkungen ihres Partners diskret.

Mit ihren Söhnen RZA Athelston Mayers (3) und Riot hat das Paar bereits zwei Jungs, die ihr Leben bereichern. Sollte nun tatsächlich ein Mädchen dazukommen, wäre die Familie wohl perfekt gemischt. Die freudige Neuigkeit über ihre wachsende Familie teilten Rihanna und Rocky bereits im Mai dieses Jahres bei der Met Gala, wo die Sängerin stolz ihren Babybauch präsentierte. Fashion-Liebhaber kamen außerdem kürzlich bei der Paris Men's Fashion Week auf ihre Kosten, wo die beiden zusammen mit ihrem jüngsten Sohn Riot nicht nur den Laufsteg eroberten, sondern auch ihre harmonische Familienidylle zur Schau stellten.

Bereits vor zwei Monaten hatte Rihanna bei der Met Gala verraten, wie es ihr während der aktuellen Schwangerschaft geht. "Mir geht es gut. Ich fühle mich überraschend okay und momentan nicht zu überfordert", erzählte die Musikerin damals im Gespräch mit Entertainment Tonight. Sie gestand aber auch: "Ich bin müde, aber dann freue ich mich wieder." Auch ihr Partner freute sich in dieser Zeit riesig auf das nächste Familienmitglied. "Es fühlt sich fantastisch an", schwärmte der Rapper auf dem Event.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna bei der Met Gala 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Rihanna und ASAP Rocky, Mai 2025