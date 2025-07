Eminems Tochter Hailie will Sohn vor Öffentlichkeit schützen

Eminems (52) Tochter Hailie (29) hat kürzlich Einblicke in ihre neue Rolle als Mutter gegeben. Sie und ihr Ehemann Evan McClintock, die seit dem letzten Jahr verheiratet sind, begrüßten im März dieses Jahres ihr erstes Kind, einen kleinen Jungen namens Elliot Marshall McClintock. In einem berührenden Instagram-Post am Muttertag teilte sie ihre Freude über das Muttersein mit den Worten: "Das größte Geschenk meines Lebens." Schon vor der Geburt hatte sie ihre Schwangerschaft in ihrem Vater Eminems Musikvideo zu "Temporary" angekündigt – ein ganz besonderes Familiendokument, das auch die Reaktion ihres Vaters enthielt, als er von der bevorstehenden Geburt erfuhr.

Hailie, die Influencerin und Podcast-Moderatorin ist, sagte dazu, dass sie nun ihren Vater besser versteht, insbesondere seinen Wunsch, sie im Rampenlicht zu schützen, während er gleichzeitig stolz auf sie war. Vor dem Hintergrund ihrer eigenen Erfahrungen im Umgang mit Öffentlichkeit und Privatleben erklärte sie gegenüber dem Magazin People: "Ich möchte die besonderen, freudigen Momente teilen, aber auch einige Teile unseres Lebens nur für uns behalten." Ihre Kindheit verbrachte sie unter Eminems wachsamen Augen in Detroit. Wie sie selbst betont, hatte die Unterstützung ihres berühmten Vaters, der sie stets in den Mittelpunkt stellte, einen enormen Einfluss auf ihre Erziehung und späteren Erfolge.

Eminem war in seinem Leben nicht nur für Tochter Hailie ein engagierter Vater, sondern übernahm auch die Verantwortung für zwei weitere Kinder, darunter seine Nichte Alaina Marie Scott, die er adoptierte. Dabei erlebten Fans das Vater-Tochter-Duo auch in emotionalen Momenten. So widmete der Rapper ihr in der Vergangenheit Songs wie "Somebody Save Me" und "Temporary", die Hailie zu Tränen rührten. Während sie eine glückliche Familie gründet und aufblüht, bleibt auch Eminems persönliche Entwicklung eine kraftvolle Botschaft: Nach einem harten Kampf gegen die Sucht feiert der Grammy-Gewinner inzwischen 16 Jahre Abstinenz – eine Leistung, die seine Liebe zu seinen Kindern und deren Zukunft noch stärker unterstreicht.

Instagram / hailiejade Hailie Jade Scott Mathers, Podcasterin

Instagram / hailiejade Hailie Mathers mit ihrem Sohn Elliot und ihrem Mann Evan

Getty Images Eminem mit seiner Tochter Hailie im Hintergrund