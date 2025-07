David Duchovny verkauft seine Villa für neun Millionen Euro

David Duchovny (64) hat sein luxuriöses Anwesen in Malibu erfolgreich verkauft. Der Schauspieler, bekannt aus "Akte X", trennte sich von seinem schicken Zuhause auf Point Dume für 11 Millionen Dollar (etwa neun Millionen Euro) – obwohl das ursprüngliche Angebot bei 12,5 Millionen Dollar (rund 10 Millionen Euro) lag. Wenige Monate zuvor hatte David seine Freundin Monique Pendleberry nach sechs Jahren Beziehung geheiratet. Das Anwesen besticht durch modernes Design, fließende Übergänge zwischen Innen- und Außenbereichen sowie zahlreiche Wellness-Highlights wie einen Pool, eine Außendusche und einen Jacuzzi. Besonders außergewöhnlich: ein Gästehaus, das aus einem originalen Zugwaggon besteht.

Das Haus, das David ursprünglich vom "Akte X"-Schöpfer Chris Carter (68) gemietet und später für 4,75 Millionen Dollar (etwa vier Millionen Euro) gekauft hatte, war für David ein persönliches Projekt. In den Umbau und die Modernisierung investierte er rund sieben Millionen Dollar (etwa sechs Millionen Euro), um eine exklusive Wohlfühloase zu schaffen. Auf einer Fläche von 3.580 Quadratmetern bietet das Anwesen drei Schlafzimmer – jeweils mit eigenem Badezimmer –, eine hochwertige Küche mit maßgefertigten Einbauten sowie großzügige Wohnräume, die den kalifornischen Lifestyle verkörpern. Der Außenbereich lädt mit einer Feuerstelle, einer Outdoor-Küche und einem weitläufigen Holzdeck zu entspannten Abenden ein.

David erlebt nicht nur eine große Veränderung in seinem Leben, sondern schreibt auch ein neues Kapitel mit Monique. Das Paar lernte sich 2017 in einer Saftbar kennen, in der Monique damals arbeitete. Sie war 24 Jahre alt und hatte zuvor erfolgreich College-Fußball gespielt. Heute führt sie eine florale Designfirma in Malibu. Für David ist es die zweite Ehe – von 1997 bis 2014 war er mit Schauspielerin Tea Leoni (59) verheiratet, mit der er zwei erwachsene Kinder hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler David Duchovny im Oktober 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images David Duchovny und Monique Pendleberry, Januar 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / antilly_the_wonder_hound Hündin Antilly mit Hollywoodstar David Duchovny

Anzeige