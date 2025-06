Darum fehlten Eltern von Lauren Sánchez bei ihrer Hochzeit

In Venedig gaben sich Amazon-Gründer Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) am vergangenen Wochenende das Jawort. Drei Tage lang feierten die beiden ihre Liebe mit einem beeindruckenden Event, das zu den Hochzeits-Highlights des Jahres zählt. Neben der spektakulären Kulisse und hochkarätigen Gästen wie Leonardo DiCaprio (50), Kim Kardashian (44) und Tommy Hilfiger (74) sorgte jedoch ein anderes Detail für Aufsehen: Die Eltern der Braut, Eleanor und Ray Sánchez, fehlten. Weder bei der Trauung noch auf den glamourösen Feierlichkeiten wurden sie laut Bild gesichtet. Hintergrund für das Fehlen der Eltern ist ein jahrelanger Familienstreit.

Anfang 2019 wurde die Beziehung von Lauren und Jeff unfreiwillig öffentlich, als ihre intimen Nachrichten publik gemacht wurden – durch keinen Geringeren als Laurens eigenen Bruder Michael Sánchez. Er hatte die Nachrichten an die Presse verkauft, was zu einem großen Skandal führte. Die Situation belastete die Familie schwer, und seitdem herrscht zwischen Lauren und Michael Funkstille. Auch Laurens Mutter Eleanor hatte nach dem Eklat versucht, die Wogen zu glätten, doch ein klärendes Gespräch schien erfolglos. Während Laurens Vater Ray angeblich auf der Gästeliste stand, war er am Ende ebenfalls nicht bei der Hochzeit anwesend.

Schon vor der eigentlichen Trauung hatten Jeff und Lauren ihre Gäste mit einer luxuriösen Willkommensfeier verwöhnt. Zu den prominenten Namen auf der Gästeliste zählten neben Kim, Leonardo und Tommy auch Oprah Winfrey (71), Orlando Bloom (48) und Bill Gates (69). Als Highlight während der Zeremonie begeisterte Matteo Bocelli mit einer gefühlvollen Interpretation von "Can’t Help Falling in Love". Für den großen Tag setzte Lauren nicht nur auf die majestätische Kulisse von San Giorgio Maggiore. Die Moderatorin trug laut Medienberichten ein maßgeschneidertes Kleid von Dolce & Gabbana. Die renommierte Modeikone Anna Wintour (75) habe ihr die luxuriöse Robe empfohlen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, April 2025

Anzeige Anzeige

Teyssot,Pierre Lauren Sánchez und Jeff Bezos bei ihrer Hochzeit in Venedig im Juni 2025