Altersunterschied zerstörte Ehe von Jax Taylor und Brittany

Jax Taylor (45), bekannt aus der Reality-TV-Welt, hat offen über die Probleme gesprochen, die die Altersdifferenz von neun Jahren zwischen ihm und seiner Ex-Frau Brittany Cartwright (36) in ihrer Ehe verursachte. In der aktuellen Episode seines Podcasts "In the Mind of Jax Taylor" am 26. Juni reflektierte der 45-Jährige über die Themen, die letztendlich zu ihrer Trennung führten. Brittany, die 36 Jahre alt ist, reichte im August nach sechsmonatiger Trennung die Scheidung ein. Nur wenige Tage vor ihrem Antrag hatte Jax eine 30-tägige Behandlung in einer Einrichtung für psychische Gesundheit abgeschlossen. Der gemeinsame Sohn des Paares, Cruz, ist heute vier Jahre alt.

Jax räumte im Podcast ein, dass seine "starken Hochs und tiefen Tiefs" und seine Weigerung, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, die Beziehung stark belasteten. "Ich war sehr stur in meiner Ehe", sagte er und erklärte, dass er eine Art "Überlegenheitskomplex" entwickelt hatte, weil er glaubte, durch sein höheres Alter mehr zu wissen. Er gab zu, dass er oft nicht bereit war, Verantwortung für seine Fehler zu übernehmen, und die Probleme stattdessen auf Brittany projizierte. Hinzu kam, dass er sich schwertat, verletzlich vor ihr zu sein, und dies als Schwäche empfand. Die mangelnde Kommunikation führte häufig zu lautstarken Streitigkeiten, die meist ungelöst blieben.

Nach der Trennung hat Jax sich laut eigenen Angaben stark verändert. Er engagiert sich inzwischen in der Gemeinschaft der Anonymen Alkoholiker-Gemeinschaft und besucht regelmäßig Therapiesitzungen. Rückblickend gibt er zu, dass er während der Ehe oft "Angst" hatte, ehrlich zu Brittany zu sein – sowohl aus Furcht vor ihrer Reaktion als auch, weil er Schwäche nicht zeigen wollte. Trotz allem spricht er nun offen über seine Fehler und scheint aus den Erfahrungen und Herausforderungen dieser Phase zu lernen. Jax und Brittany waren ein bekanntes Paar in der Unterhaltungswelt, doch hinter den Kulissen zeigte sich eine komplizierte Beziehung, die vom Druck des Showbusiness und persönlichen Kämpfen überschattet wurde.

Jeffrey Mayer/JTMPhotos, Int'l. / MEGA Jax Taylor und Brittany Cartwright, Oktober 2018

JPA / AFF-USA.com / MEGA Brittany Cartwright und Jax Taylor, März 2019

JLRED / MEGA Jax Taylor und Brittany Cartwright mit ihrem Sohn Cruz, Juli 2022