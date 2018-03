Nicht nur im Anbetracht der weltpolitischen Lage war 2016 bislang nicht unbedingt das beste Jahr, auch in der Unterhaltungsbranche hatte man herbe Verluste zu verbuchen. Kurzweilige Ablenkung ist in solchen Tagen daher gerne gesehen. Einige illustre Gestalten haben in diesem Jahr erfolgreich dazu beigetragen. Promiflash zeigt euch vier der schrägsten Instagram-Entdeckungen 2016.

1. Love Randalins Hintern ging um die Welt, und das nicht nur, weil er wegen einer Fettverteilungsstörung einen Umfang von 150 Zentimetern hat. Die junge Amerikanerin ist in Sachen Freizügigkeit kaum zu überbieten. Dass sie aufgrund ihrer außergewöhnlichen Maße außerdem ein absolutes Phänomen ist, kommt ihr deshalb gerade Recht. Inzwischen bringt ihr der XXXL-Web-Auftritt sogar Geld ein. Für knapp 12 US-Dollar im Monat gibt es Popo-Love in Dauerschleife.

2. Jordan James Parke nutzte den Social-Media-Auftritt in diesem Jahr hauptsächlich, um seine neuesten Looks zu präsentieren. Dabei handelt es sich allerdings nicht ausschließlich um Designer-Mode und ausgefallenes Make-up: Auch das Gesicht des jungen Mannes verändert sich beständig. Die blutigen Prozeduren, die dazu führen, dokumentiert Jordan auf Instagram, Snapchat & Co. Sein Beauty-Vorbild? Kim Kardashian (36). Das Ergebnis? Macht euch euer eigenes Bild.

3. Gianluca Vacchi hat mehr Geld, als er ausgeben kann und deshalb möglicherweise auch genügend Zeit, sich seiner Leidenschaft, dem Tanzen, ausgiebig zu widmen. Er schwingt die Hüften, egal ob auf seiner Luxus-Terrasse, seiner Luxus-Yacht oder an der Seite seiner Luxus-Liebsten – die Videos seiner teilweise selbst erdachten Choreographien können Fans sich auf seiner Instagram-Seite anschauen.

4. Crusoe the Celebrity Dachshund wurde nach Romanfigur Robinson Crusoe benannt und das nicht ohne Grund. Dass ihn seine Herrchen gerne als Abenteurer in Szene setzen und wenig artgerecht “verkleiden”, scheint ihm herzlich wenig auszumachen: Das Schwänzchen wedelt unentwegt. Aus den witzigen Aufnahmen des kleinen Dackels bastelte man sogar ein Buch, das es auf die “New York Times”-Bestseller-Liste schaffte. Fans der Fellnase gibt es deshalb nicht nur im World Wide Web, sondern tatsächlich auch bei Autogramm-, oder besser Streichelstunden im Buchladen.

Wie Popo-Star Love Randalin mit schmal geschnittenen Jeans zu kämpfen hat, seht ihr im angehängten Video.

Instagram / love.randalin Love Randalin

Instagram/JordanJames2014 Jordan James Parke

Instagram/gianlucavacchi Gianluca Vacchi

Facebook / crusoedachshund Crusoe the Celebrity Dachshund



