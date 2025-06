Orlando Bloom teilt kryptische Botschaft nach Katy-Trennung

Orlando Bloom (48) hat sich nach seiner Trennung von Katy Perry (40) mit einer neuen Lebensweisheit an seine Fans gewandt. Der Fluch der Karibik-Star, der vor wenigen Tagen Schlagzeilen mit der Nachricht ihres Beziehungsendes machte, teilte am 30. Juni eine Botschaft auf Instagram. Dort zitierte der Schauspieler Buddha mit den Worten: "Jeder Tag ist ein neuer Anfang. Was wir heute tun, ist das, was am meisten zählt." Mit einer weiteren Aussage des verstorbenen japanischen buddhistischen Führers Daisaku Ikeda ermutigte er seine Follower dazu, mutig den ersten Schritt zu machen: "Ein kleiner überwundener Angstmoment gibt dir den Mut für den nächsten Tag."

Details zur Trennung des Paares, das neun Jahre zusammen war und sich vor einiger Zeit verlobt hatte, gab es bislang keine. Doch sowohl Orlando als auch Katy scheinen auf ihre Weise mit der neuen Situation umzugehen. Während Orlando spirituelle Ansätze teilt, zeigte sich Katy auf ungewöhnliche Weise in Bezug auf ihre aktuelle Gefühlslage. Die Popsängerin postete kürzlich ein Bild mit einem süßen Koala auf ihrer Schulter sowie einem Quokka, was von Fans als Symbol für Trost und Halt gesehen wurde. Ob die beiden weiterhin Kontakt halten, ist nicht bekannt, doch sie teilen eine gemeinsame Tochter, die vierjährige Daisy Dove Bloom (4), die vermutlich weiterhin Mittelpunkt ihres Lebens bleiben wird.

Für zusätzliche Schlagzeilen sorgte Orlando vor wenigen Tagen in Venedig. Dort wurde der Darsteller während eines plötzlichen Regenschauers in einem Wassertaxi gesichtet – an seiner Seite eine Frau, die zunächst für Rätselraten um eine mögliche neue Liebe sorgte. Schnell stellte sich heraus, dass es sich um Jamie Mizrahi handelte. Die Stylistin, bekannt als enge Freundin von Herzogin Meghan (43) und viele Jahre auch einmal im Umfeld von Katy aktiv, begleitete Orlando zur Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55). Laut TMZ wirkten die beiden zwar vertraut, doch Hinweise auf eine Romanze gab es nicht.

Anzeige Anzeige

Getty / Mike Coppola Schauspieler Orlando Bloom und seine Partnerin Katy Perry

Anzeige Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry in Australien, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Orlando Bloom, Schauspieler