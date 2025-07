Taylor Swift hat laut Expertin die Oberhand in Beziehung

Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) sorgen immer wieder für Schlagzeilen – zuletzt mit einer innigen Tanzeinlage in einer Bar in Nashville. Während sie ausgelassen zu Taylors Hit "Shake It Off" tanzten, zog ihr vertrautes Verhalten die Aufmerksamkeit der Körpersprache-Expertin Judi James auf sich. Gegenüber der Daily Mail erklärte sie, dass Taylor in der Beziehung klar die Führung übernehme: "Taylor zeigt durch ihre Gesten, dass sie die romantische Kontrolle innehat." Besonders auffällig sei gewesen, wie Taylor Travis' Kopf zärtlich streichelte – eine Geste, die laut Judi James fast "hundeähnlich" wirkte.

Dass Taylor Swift in der Beziehung die Führung übernommen hat, zeigte sich laut Körpersprache-Expertin Judi James in mehreren Momenten. So habe Taylor bei öffentlichen Auftritten und auf dem roten Teppich bewusst ihren Hals entblößt – ein Zeichen von Vertrauen – und selbstbewusst körperliche Nähe initiiert. Travis Kelce hingegen wirke zurückhaltender und lasse sich eher leiten, etwa als Taylor während des Tanzes sein Gesicht in beide Hände nahm, um seine volle Aufmerksamkeit zu sichern.

Die Liebesgeschichte von Taylor Swift und Travis Kelce begann bereits 2023 – noch bevor sie erstmals gemeinsam bei einem Spiel der Kansas City Chiefs gesichtet wurden. Damals versuchte Travis, mit einem Freundschaftsarmband bei einem Eras-Tour-Konzert auf sich aufmerksam zu machen – eine Geste, die er später in seinem Podcast thematisierte und mit der er letztlich Taylors Interesse weckte. Sie verriet später, dass sie es sehr geschätzt habe, anfangs abseits der Öffentlichkeit Zeit mit ihm verbringen zu können. Inzwischen treten sie immer häufiger als Paar auf – Fans spekulieren sogar über eine mögliche Verlobung. Dennoch bleibt ihre Beziehung eine Herausforderung. Trotz aller Hürden wirken die beiden aber fest entschlossen, ihre Liebe füreinander zu bewahren und zu genießen.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

Getty Images Travis Kelce, Februar 2025

Getty Images Taylor Swift im Februar 2025 in Los Angeles