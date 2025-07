Johnny Depp hätte 22 Mio. für "Fluch der Karibik 6" erhalten

Johnny Depp (62) hätte für seine ikonische Rolle als Captain Jack Sparrow in "Fluch der Karibik 6" eine beeindruckende Gage von 22,5 Millionen US-Dollar (umgerechnet 19.384.853 Euro) erhalten sollen. Doch dazu sollte es nicht kommen: Im Zuge der Gerichtsverhandlungen zwischen dem Schauspieler und seiner Ex-Partnerin Amber Heard (39) erklärte Johnny, dass ein Artikel, den Amber veröffentlicht hatte, ihn die Zusammenarbeit mit Disney gekostet habe. Die Figur Jack Sparrow, mit der er weltbekannt wurde, wurde 2018 aus der Filmreihe gestrichen – und damit auch sein Traum, das Franchise mit einem würdigen Abschluss zu beenden, wie er während des Prozesses verriet.

Bereits vor der Entscheidung von Disney war Johnny an Bord geholt worden, um am Drehbuch für den sechsten Teil mitzuwirken. Sein Plan: Die Abenteuer von Jack Sparrow und seinen Weggefährten mit einem stimmigen Ende zu versehen. Doch nachdem sich Disney anders entschied, konzentriert sich das Studio nun auf neue Charaktere, die bereits in "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" eingeführt wurden. Zudem soll eine weibliche Hauptfigur künftig die Reihe anführen. Laut Johnnys Manager Jack Wigham war der Deal mit Disney ursprünglich bereits abgeschlossen, ehe die Anschuldigungen und die öffentliche Aufmerksamkeit um den Schauspieler das Projekt in eine neue Richtung lenkten.

Johnny Depp, der mit der Rolle des chaotischen, aber liebenswürdigen Piraten einen Kultstatus erreichte, sprach in der Vergangenheit immer wieder von seiner tiefen Verbindung zu Jack Sparrow. Die Figur begleitete ihn über 15 Jahre hinweg und er war sich nie zu schade, Jack bei Besuchen in Kinderkrankenhäusern oder während Überraschungsauftritten "wiederzubeleben". Während er beruflich in der "Fluch der Karibik"-Reihe einen schweren Verlust hinnehmen musste, scheint er privat jedoch zu neuen Ufern aufzubrechen. Sein Fokus liegt derzeit darauf, nach seinen jüngsten juristischen Erfolgen wieder Fuß im Filmgeschäft zu fassen. Fans weltweit erinnern sich dennoch voller Begeisterung an seine Glanzleistung als Captain Jack Sparrow.

Getty Images Johnny Depp, Dezember 2024

United Archives GmbH Johnny Depp in "Fluch der Karibik 2"

Osakidetza/Gobierno Vasco / MEGA Johnny Depp als Captain Jack Sparrow in einem Kinderkrankenhaus, San Sebastián 2024