Cynthia Erivo veröffentlicht Buch "Simply More" im Herbst

Cynthia Erivo (38) hat große Neuigkeiten zu verkünden: Die gefeierte Schauspielerin und Sängerin bringt im Herbst 2026 ihr erstes Buch mit dem Titel "Simply More: A Book for Anyone Who Has Been Told They’re Too Much" heraus. Auf Deutsch bedeutet das: "Einfach mehr: Ein Buch für alle, denen gesagt wurde, sie seien zu viel". Cynthia, die für ihre beeindruckenden Leistungen in Theater und Film bekannt ist, möchte mit ihrer Publikation Menschen inspirieren, mehr aus sich herauszuholen und zu sich selbst zu stehen. Laut People wird das Werk beim Verlag Flatiron Books erscheinen.

Das Buch ist eine Sammlung persönlicher Geschichten und Lektionen, die die Wicked-Darstellerin aus ihrem bewegten Leben und ihrer Karriere gezogen hat. Cynthia schildert Herausforderungen, die sie sowohl im realen Leben als auch metaphorisch überwunden hat. Ihr Ziel ist es, durch diese Einblicke Menschen zu ermutigen, Hindernisse zu überwinden, um eigene Ziele zu erreichen. Megan Lynch, die Executive Vice President bei Flatiron Books, schwärmte in einer Erklärung von Cynthias einzigartiger Stimme: "Ich bin geehrt, mit ihr zusammenzuarbeiten. Sie teilt so transformierende Weisheiten."

Ein Ausflug in die Literatur ist für Cynthia kein völlig neues Terrain. Bereits zuvor hat sie als Sprecherin für Hörbücher gearbeitet und unter anderem Titel wie Gregory Maguires "Wicked" oder Tomi Adeyemis Fantasyroman "Children of Anguish and Anarchy" als Audioversion eingelesen. Dennoch ist "Simply More" ihr erstes eigenes literarisches Projekt. In einer Erklärung verriet sie: "Es braucht Mut, vollständig man selbst zu sein und offen für Wachstum zu bleiben." Neben dem Erscheinen ihres ersten Buches ist Cynthia voraussichtlich ab November wieder auf der großen Leinwand zu sehen. Der zweite Teil der gefeierten Verfilmung des Broadway-Musicals "Wicked" erscheint, und kürzlich wurde der erste Trailer dafür veröffentlicht.

Getty Images Cynthia Erivo bei den Tony Awards 2025 in New York

Getty Images Ariana Grande und Cynthia Erivo, November 2024

Getty Images Cynthia Erivo beim Coachella 2025