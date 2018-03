Dieser Mann teilt sein Wissen einfach zu gerne! Rapper Farid Bang (30) zeigt sich seit der Trennung von Sarah (24) und Pietro Lombardi (24) sehr besorgt um das einstige Liebespaar. Neben dem Wohl von Söhnchen Alessio (1) ist dem Hip-Hopper auch Pietros Wohlergehen wichtig – und deshalb will er den DSDS-Sieger jetzt mit wertvollen Liebesspiel-Tipps versorgen...

Nicht nur als Rapper feiert Farid Erfolge – als routinierter Single weiß der Düsseldorfer auch, worauf es bei den Ladys ankommt. Seine erotischen Kenntnisse will er jetzt an Pietro Lombardi weitergeben! Im Promiflash-Interview hat der selbst ernannte "Love Doctor" nämlich verraten, dass er dem frisch getrennten Familienvater helfen will: "Dann kann ich ihm als erfahrener Junggeselle natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen und ihm vielleicht auch während des Geschlechtsaktes den einen oder anderen Tipp geben!" Ob Pietro dieses freizügige Angebot Farids annimmt?

Freizügig ist auch die neue Porno-MILF Julia Pink (40) – und wäre wohl genau Farids Typ. Wer sie ist, und warum auch der Muskelmann bestimmt seinen Spaß mit ihr hätte, könnt ihr euch in dem folgenden Video ansehen.

Instagram / faridbangbang Farid Bang in LA

Revierfoto Pietro Lombardi beim Fußballspiel vom 1. FC Köln gegen Borussia Dortmund

Facebook/ Farid Bang Farid Bang im Fitnessstudio



