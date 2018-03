Achtung: Sie ist die "Queen of YouTube"! Seit 2010 ist die gebürtige New Yorkerin Jenna Marbles auf dem Video-Portal aktiv und erreicht mit scheinbarem Unsinn Millionen von Menschen. Von Ulkereien über Schmink-Tutorials bis hin zu mehr oder weniger ernstgemeinten Tipps ist alles dabei. Fast 17 Millionen Abonnenten kann Jenna bereits für sich verbuchen – Tendenz steigend. Promiflash hat für euch die coolsten Facts und die verrücktesten YouTube-Beiträge zusammengestellt.

Wer sich nur oberflächlich mit Jenna Marbles beschäftigt, wird wahrscheinlich wenig Sinn und Verstand hinter ihren Videoproduktionen erkennen. Tatsächlich steckt in ihnen viel Satire und Gesellschaftskritik, bunt und lustig verpackt. Das haben auch ihre Fans erkannt und danken es ihr mit rekordverdächtigen Views-Zahlen. In Jenna steckt übrigens ein ganz schlaues Köpfchen. Auch wenn sie nun ihr Geld mit YouTube-Clips verdient – immerhin wurde sie auf diese Weise zur Multimillionärin – hat die 30-Jährige durchaus richtig was auf dem Kasten. Jenna hat gleich drei College-Abschlüsse: Bachelor of Science, Bachelor der Psychologie und Master of Education in Sportpsychologie.

Ihren Kopf setzt Jenna Marbles nun eben für inhaltvolle Internetbeiträge ein und das mit durchschlagendem Erfolg. Als siebterfolgreichste YouTuberin der Welt hat sie sich den Spitznamen "Queen of YouTube" mehr als verdient. Ihr wohl berühmtestes Video ist dabei das 2010 veröffentlichte "How To Trick People Into Thinking You're Good Looking". Bereits in der ersten Woche sahen sich diesen ungewöhnlichen Ratgeber mehr als 5,3 Millionen Menschen an. Aktuell gehen sage und schreibe 65 Millionen Views auf sein Konto! Im oben beigefügten Clip seht ihr eine Sammlung von Jenna Marbles skurrilsten YouTube-Auftritten.

Youtube / jennamarbles Jenna Marbles nach ihrem Beauty-Experiment

AdMedia / Splash News Jenna Marbles bei den 16th Annual Young Hollywood Awards

You Tube / Splash News Jenna Marbles, "Queen of YouTube"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de