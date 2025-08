Justin Trudeau ist von Interesse an Katy-Romanze überrumpelt

Justin Trudeau (53) und Katy Perry (40) sorgen für Aufsehen, nachdem sie gemeinsam in Montreal gesichtet wurden. Am Montagabend verbrachten der ehemalige kanadische Premierminister und die Sängerin mehrere Stunden in einem angesagten Restaurant, wo sie ein exklusives Menü genossen. Anschließend besuchten sie eine Bar in der Nähe. Augenzeugen berichteten von einer vertrauten Atmosphäre zwischen den beiden, und so heizten Spekulationen um eine mögliche Romanze schnell auf, berichtet Mirror. Sogar ein Spaziergang mit Katys Hund und Justins Besuch bei ihrem Konzert später in der Woche blieben den Fans und Beobachtern nicht verborgen.

Doch Insider zeichnen ein differenzierteres Bild der Begegnung. Es soll Katy gewesen sein, die Justin zu einem Treffen einlud, nachdem er lediglich Karten für ihren Auftritt erfragt hatte. Während sie den Abend als ein Date zu sehen schien, soll Justin von dem plötzlichen Medieninteresse regelrecht überrumpelt gewesen sein. Die beiden setzten sich weder besonders diskret noch zurückhaltend in Szene – sie dankten laut Berichten den Köchen persönlich und wählten einen Tisch mit Blick auf die Straße. Trotz allem: Laut Quellen gab es zwischen ihnen keine eindeutigen romantischen Gesten.

Die Gerüchte kommen für beide in einer Zeit, die von persönlichen Umbrüchen geprägt ist. Katy verarbeitete erst kürzlich die Trennung von ihrem langjährigen Partner Orlando Bloom (48), während für Justin das Ende seiner Ehe und sein Rückzug aus der Politik ein neues Kapitel markieren. Freunde sorgen sich vor allem um Katy, die noch immer emotional mit ihrer vergangenen Beziehung ringt. Insider betonten, sie solle sich nicht übereilt auf eine neue Bindung einlassen. Ob zwischen Justin und Katy tatsächlich mehr entstehen könnte, lassen beide bislang unkommentiert.

Getty Images / Chris Jackson Justin Trudeau, Premierminister Kanadas

Getty Images Katy Perry, April 2025

Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025

