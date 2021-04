Tolle News bei Jenna Marbles! Die US-Amerikanerin hat sich über die Jahre einen Namen als YouTuberin gemacht und zählt dort über 20 Millionen Follower. Aufgrund von Rassismus-Vorwürfen entschied sie sich im vergangenen Jahr dann jedoch dazu, keine weiteren Clips auf die Videoplattform zu stellen. Nachdem die 34-Jährige beruflich somit einen Rückschlag wegstecken musste, läuft es dafür privat umso besser für sie: Sie und ihr Freund Julien Solomita haben sich verlobt!

Seit acht Jahren gehen die Webstars bereits gemeinsam durchs Leben und wollen dies auch weiterhin tun. Das verkündeten die zwei ihrer Community in einem Twitch-Stream am vergangenen Dienstag. Julien verriet: "Vor einer Weile habe ich um Jennas Hand angehalten und sie hat Ja gesagt. Wir sind also verlobt."

Nachdem Fans angeklagt hatten, es seien rassistische Inhalte in einigen von Jennas alten Videos zu sehen, hatte sie ihr YouTube-Aus in einem langen Video auf ihrem Kanal verkündet: "Ich weiß nicht, ob das für immer sein wird oder für wie lange ich weg sein werde. Ich will nur sicherstellen, dass die Dinge, die ich veröffentliche, niemanden verletzen."

Jenna Marbles bei den Streamy Awards, 2017

Jenna Marbles und Julien Solomita, 2020

Jenna Marbles bei den Streamy Awards, 2015

