Nach Hasskampagne: Romina Palm meldet sich im Netz zurück

Romina Palm (26) hat sich nach einer mehrtägigen Pause wieder auf Instagram zurückgemeldet. Zuvor war es um die Influencerin auffallend still gewesen – eine Folge einer Hasskampagne, der sie zuletzt ausgesetzt war. Doch nun teilt sie ein emotionales Video mit ihrem Baby Hazel, das vor zehn Wochen das Licht der Welt erblickte. Zu sehen ist Romina, wie sie erst ihren Babybauch streichelt und dann ihre Tochter voller Stolz im Arm hält. "Zehn Monate getragen, zehn Wochen geliebt, ein Leben lang verbunden", schreibt sie zu der herzergreifenden Aufnahme und fügt hinzu: "Zehn Wochen voller Lächeln, Tränen, Sorgen, Nächte ohne Schlaf und trotzdem das größte Glück, das ich mir vorstellen kann. Danke, dass du mich zur Mama gemacht hast. Du bist mein ganzer Stolz."

In einem Kommentar unter dem Video erklärt Romina die Gründe für ihre Abwesenheit. Sowohl sie als auch ihre Tochter seien gesundheitlich angeschlagen gewesen. "Die Maus war nach der Impfung etwas weini unterwegs und wollte ganz viel Mami. Ich hatte einen dicken grippalen Infekt und dazu noch eine Nasennebenhöhlenentzündung", lässt sie ihre Fans wissen. Mit liebevollen Worten bedankte sie sich bei ihren Followern: "Ich lese eure ganzen lieben Nachrichten. Drücke jeden Einzelnen ganz fest." Ein Zeichen dafür, dass die Unterstützung ihrer Community der frischgebackenen Mutter auch in schwierigen Zeiten Kraft gibt. In ein bis zwei Tagen möchte sie wieder voll und ganz für ihre Fans zurück sein.

Am Freitag hatte auch Christian Wolf (30) auf Instagram über die schwierige Situation gesprochen, in der sich seine Partnerin derzeit befindet. In einer ergreifenden Ansprache machte der Unternehmer deutlich, wie sehr Romina unter den gezielten Hassattacken einer bestimmten Person leidet. "Sie will mir schaden – um jeden Preis. Auch wenn der Preis bedeutet, eine Frau und frische Mutter, die ein unglaublich liebenswerter Mensch ist, mental kaputtzumachen", wetterte Christian. Die Angriffe hatten offenbar nicht nur für die frischgebackene Mama, sondern auch für ein Familienmitglied weitreichende Folgen. Nach eigenen Angaben geriet dieses aufgrund der psychischen Belastung in einen Autounfall.

Instagram / rominapalm Romina Palm, Juli 2025

Instagram / rominapalm Romina Palm, Christian Wolf und die gemeinsame Tochter Hazel, Juli 2025

