Zoff um Anwaltskosten: Justin Baldoni verklagt Versicherer

Justin Baldoni (41), bekannt als Schauspieler und Regisseur, hat einen neuen Rechtsstreit angestoßen. Diesmal richtet sich seine Klage gegen mehrere große Versicherungsunternehmen, darunter New York Marine, Lloyd’s und QBE Insurance. Hintergrund ist ein laufender Prozess gegen Blake Lively (37), mit der Justin im Film It Ends With Us zusammenarbeitete und die ihn unter anderem wegen seines unangebrachten Verhaltens am Set verklagt. Justin und seine Produktionsfirma Wayfarer Studios werfen den Versicherern vor, ihre Pflichten zur Kostenübernahme für die gerichtliche Verteidigung zu missachten, berichtet Deadline. Trotz vertraglich zugesicherter Unterstützung haben die Versicherer bisher auf sture Ablehnung geschaltet. Zuvor soll Steve Sarowitz, Mitbegründer und Milliardärskumpel von Justin Baldonis Wayfarer Studios, geschworen haben, "bis zu 100 Millionen Dollar auszugeben, um Blake Lively zu ruinieren". Die 100 Millionen wollte er aber laut Klage nicht selbst ausgeben, sondern von jemand anderem.

Der Konflikt begann während der Dreharbeiten zu dem Filmprojekt, bei dem Blake Lively sowohl Schauspielerin als auch Produzentin war. Blakes Vorwürfe: Justin soll über intime Details aus seinem Privatleben gesprochen, unpassende Kommentare über ihr Aussehen gemacht und ohne Absprache körperliche Szenen improvisiert haben. Im aktuellen Prozess gegen die Versicherer fordern Justin, Wayfarer Studios sowie weitere Mitkläger die Rückerstattung der bereits gezahlten Anwaltskosten, die ihre Forderungen auf mehrere Millionen Dollar belaufen könnten. In einer früheren Klage hatte sich Justin erfolglos gegen Vorwürfe von Blake und weiteren Beschuldigten gewehrt. Damals wurde seine Forderung auf Schadensersatz vom Gericht abgewiesen.

Die Spannungen am Set von "It Ends With Us" werfen einen Schatten auf das Filmprojekt, das einst mit hohen Erwartungen gestartet war. Beide Parteien stehen sich inmitten eines anhaltenden Rechtsstreits gegenüber, der erst im kommenden Jahr vor Gericht weiter verhandelt wird. Zuletzt hat Blake eine lang erwartete Aussage im Gericht getätigt. Justin, der privat verheiratet und Vater von zwei Kindern ist, hat sich in der Vergangenheit mehrfach als engagierter Familienmensch gezeigt und wirkt in Interviews oft nahbar und reflektiert. Blake, die kürzlich ihr viertes Kind begrüßte, hat in der Öffentlichkeit bislang keinen Kommentar zu den Anschuldigungen über die Vorfälle rund um den Film abgegeben. Beide Stars stehen weiterhin im Rampenlicht, doch das eigentliche Drama scheint hinter den Kulissen zu spielen.

Getty Images Justin Baldoni im August 2017

Getty Images Wayfarer-CEO Jamey Heath (links) , Justin Baldoni und Steve Sarowitz (Mitte), August 2024

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023