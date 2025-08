Darum will Realitystar Stephanie Schmitz keine Kinder haben

Stephanie Schmitz (31), bekannt aus der TV-Show Love Island, hat eine klare Entscheidung getroffen: Kinder gehören nicht zu ihrem Lebensplan. In einer ausführlichen Erklärung auf Instagram gab die 31-Jährige Einblicke in ihre Gedanken- und Gefühlswelt. Bereits seit ihrer Jugend habe sie gespürt, dass der Wunsch, Mutter zu werden, bei ihr einfach nicht vorhanden ist. "Der Gedanke, in schwierigen Lebensphasen trotzdem jederzeit funktionieren und immense Verantwortung tragen zu müssen, macht mir Angst", schrieb Stephanie. Sie betonte, dass sie in ihrem Leben eine gewisse Sorglosigkeit brauche, die durch die Herausforderung der Elternschaft verloren ginge.

In ihrem Statement zeigte sie auch Verständnis für all jene, denen die Elternrolle das größte Glück bedeutet. Dennoch wünsche sie sich mehr Toleranz für Menschen wie sie, die sich bewusst gegen Kinder entscheiden: "Das größte Glück des einen ist eben nicht für jeden das richtige Lebensmodell." Stephanie erklärte offen, dass sie ein sehr stressanfälliger Mensch sei und die notwendige Auszeit zum Ausgleich benötige. Der Gedanke, diese Freiheit durch die Verantwortung für ein Kind einzubüßen, sei für sie schlicht nicht vereinbar mit ihrer Lebensart. Ihre Worte richteten sich mit Nachdruck an die Gesellschaft: "Jeder sollte die Freiheit haben, die für ihn beste Entscheidung zu treffen."

Seit mittlerweile sieben Jahren bildet Stephanie zusammen mit Julian Evangelos (33) ein unzertrennliches Paar. Die beiden Realitystars, die sich 2017 bei "Love Island" kennenlernten, sind inzwischen seit rund acht Jahren verlobt, obwohl sie es mit einer Hochzeit nicht eilig haben. "Wir sind mit der aktuellen Situation glücklich", betonte Stephanie einmal. Ihr gemeinsames Leben scheint von Leichtigkeit und gegenseitigem Verständnis geprägt zu sein – und das auch ohne Kinder.

Anzeige Anzeige

Instagram / stephifashion Stephanie Schmitz, Reality-Tv-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz, Ex-"Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / julian.evangelos Julian Evangelos und Stephanie Schmitz