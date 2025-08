Was ist Laura und Michael Wendlers Sexrekord an einem Tag?

Laura Müller (25), die Gattin von Musiker Michael Wendler (53), hat auf Instagram eine brisante Frage über ihr Liebesleben beantwortet. Ein Nutzer wollte wissen, wie ihr persönlicher Sexrekord an einem Tag aussieht. Die 25-Jährige ließ sich nicht auf eine konkrete Zahl ein, gab aber einen auffälligen Hinweis. "Mach dir einfach mal ein Musikalbum an, vielleicht sogar von Michael Wendler. Lass es komplett die ganze Zeit laufen, bis es dann vorbei ist und dann weißt du ungefähr, wie oft", erklärte sie. Ihre Antwort sorgte für viele erstaunte Reaktionen in den sozialen Medien.

Die Verbindung von Musik und ihrem Liebesleben ist für die Social-Media-Persönlichkeit offenbar kein Tabu. Laura Müller und Michael Wendler machen keinen Hehl daraus, wie verliebt sie noch immer miteinander sind. Tatsächlich spricht das Paar, das 2020 den Bund der Ehe einging, offen über Themen wie Liebe und Intimität. Das kommt jedoch nicht bei jedem gut an. Häufig ernten die beiden Kritik im Netz und es heißt unter anderem: "Dreht sich hier alles nur noch um Sex?"

Schon vor wenigen Wochen hatte Laura mit einem ähnlichen Geständnis für Schlagzeilen gesorgt. Damals veröffentlichte die Influencerin ein Video, in dem sie direkt erklärte: "28 Mal pro Woche ist perfekt, damit man sich nicht entfremdet." Alles darunter sei ihr "zu wenig", ergänzte sie. Wenig überraschend fiel auch damals das Echo in den sozialen Medien gemischt aus. Während einige Fans sie für ihre Ehrlichkeit feierten, häuften sich kritische Kommentare, die das ungewöhnliche Zeitmanagement infrage stellten. "Na klar, mit zwei Kindern im Kleinkindalter hat man definitiv so viel Zeit", spottete ein Nutzer.

Laura Müller und Michael Wendler bei DSDS

Laura Müller in der TV-Show "Pocher vs. Wendler"

Laura Müller und Michael Wendler

