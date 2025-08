Kritik nach Autounfall: Gigi Birofio äußert sich genervt

Yasin Mohamed (34) und Gigi Birofio (26) gerieten am Freitag in einen schweren Autounfall, der den Wagen der beiden schwer beschädigte. Während die Beteiligten unverletzt blieben, entfachte sich im Anschluss in sozialen Medien eine Welle der Kritik. Nutzer spekulierten über die Verantwortung der beiden TV-Stars am Unfallgeschehen und warfen ihnen Fahrlässigkeit vor. Nun meldete sich Gigi in seiner Instagram-Story zu Wort und zeigte sich sichtlich genervt von den Vorwürfen. "Wir sind fast gestorben. Es gibt Menschen, die haben keinen Plan, die wissen nicht, was passiert ist, aber die schieben alles auf uns", erklärte er und stellte klar, dass diese Kritik für ihn völlig unbegründet sei.

Die beiden TV-Frauenhelden sind vor allem für ihre unbekümmerte und teils tollpatschige Art bekannt. Gigi räumte in seiner Ansprache ein, dass dieser Ruf der Grund für die zahlreichen Spekulationen sein könnte. "Einfach nur, weil wir Yasin und Gigi sind", so der Italiener weiter. Dennoch betonte er, dass niemand, der nicht dabei gewesen sei, ein Urteil über die Situation fällen könne. Gigi nutzte die Gelegenheit auch, um klarzustellen, dass solch eine Situation kein Anlass für Mutmaßungen oder Hohn sei. Einige Social-Media-Nutzer unterstellten den Männern beispielsweise, während des Unfalls nicht angeschnallt gewesen zu sein und kein passendes Schuhwerk angehabt zu haben.

Yasin zeigte in einem bewegenden Social-Media-Post seine Dankbarkeit dafür, den Unfall unverletzt überstanden zu haben. "Danke, lieber Gott, dass Deine schützende Hand über uns war. Für einen Augenblick dachten wir, alles würde zu Ende gehen, und wir sahen unser Leben an uns vorbeiziehen", schrieb der Realitystar überglücklich und sprach offen über die lebensbedrohliche Situation. Auch Bilder von dem schwer beschädigten Fahrzeug und den ausgelösten Airbags teilte Yasin mit seiner Community, um die Ernsthaftigkeit des Moments zu verdeutlichen.

Joyn / Michael de Boer Gigi Birofio, "Villa der Versuchung"-Teilnehmer

RTL / Julia Feldhagen Realitystars Yasin Mohamed und Luigi Birofio, 2024

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohammeds zerstörtes Auto, August 2025