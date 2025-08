"And Just Like That" endet: Cynthia Nixon nimmt Abschied

And just like that... sind drei Staffeln vorbei und die Fortsetzung von Sex and the City nimmt ein Ende. Dass "And Just Like That" mit dem Finale der dritten Staffel endet, wurde am Freitag offiziell bestätigt. Regisseur und Produzent Michael Patrick King teilt das Ende über den Instagram-Account der Serie mit. "Während ich die letzte Folge von 'And Just Like That' Staffel 3 schrieb, wurde mir klar, dass es ein wundervoller Zeitpunkt ist, um zu enden." Außerdem bedankt sich der Showrunner bei den Fans, denn sie seien diejenigen, die die Charaktere über Jahre in ihr Zuhause und in ihre Herzen gelassen haben.

Cynthia Nixon (59), die von Anfang an als Miranda Hobbes Teil von "And Just Like That" war, verabschiedete sich emotional von Cast und Crew. In einem Instagram-Beitrag bedankte sie sich bei allen Beteiligten und den Fans. "Ich kann kaum glauben, dass unsere wilde, schöne Reise fast vorbei ist", schrieb sie. Dabei richtet sie ihre Worte nochmal speziell an ihre Co-Stars: "Ich werde es so unglaublich vermissen, jeden Tag mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten, aber ich weiß, dass wir immer ein Teil des Lebens des anderen bleiben werden." Cynthia teilt neben emotionalen Abschiedsworten auch eine Reihe an Erinnerungen. Darunter Bilder mit ihrem langen Serienpartner, David Eigenberg (61), der Steve spielte, Joseph Pupo und Niall Cunningham, die über die Jahre ihren Sohn Brady spielten. Auch Sarah Jessica Parker (60) und Kristin Davis (60), mit denen Cynthia seit 27 Jahren vor der Kamera steht, teilten rührende Worte und Bilder, um die gemeinsame Zeit als Freundinnen auf der Leinwand zu feiern.

Kim Cattrall (68) hat auf Instagram mit einem Beitrag für Aufsehen gesorgt, den viele Fans als Seitenhieb auf das Ende der Serie "And Just Like That" auffassten. Obwohl Kim, die Samantha in der originalen Serie spielte, keine direkte Erwähnung der Show machte, schrieb sie zu einem Foto eines romantischen Sonnenuntergangs: "Es ist das Ende einer sehr langen Woche." Die Schauspielerin, die sich nur zu zwei kurzen Gastauftritten in der Serie überreden ließ, blieb ansonsten konsequent der Produktion fern. Kim hatte schon während ihrer Zeit bei "Sex and the City" eine eher distanzierte Beziehung zu ihren Kolleginnen, während Cynthia, Sarah Jessica und Kristin immer als enger Freundinnenkreis galten. Zwischen Kim und Sarah Jessica kam es mehrfach öffentlich zu Meinungsverschiedenheiten – so lehnte es Kim etwa ab, an einem dritten Kinofilm mitzuwirken.

Eine kleine Überraschung halten Michael Patrick King und Sarah Jessica aber für die Fans noch bereit. Nach den ursprünglich geplanten zehn Folgen wird die dritte Staffel um zwei Folgen erweitert und umfasst somit zwölf Episoden. "Wir haben die Ankündigung der Neuigkeit bis jetzt zurückgehalten, weil wir nicht wollten, dass das Wort 'final' den Spaß am Anschauen der Staffel überschattet." Ob Fans sich nochmal auf eine Art Remake aus dem "Sex and the City"-Universum freuen dürfen, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon am "And Just Like That"-Set

Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker und Kristin Davis, Schauspielerinnen

Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker

Cast von "And Just Like That" 2021