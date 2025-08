Renata Lusin plant Familienreise nach Russland mit Stella

Renata Lusin (38) plant gemeinsam mit ihrem Ehemann Valentin Lusin (38) und ihrer einjährigen Tochter Stella eine emotionale Reise nach Russland. Die Profitänzerin möchte nach drei Jahren endlich wieder ihre Familie in ihrer Heimatstadt Kasan besuchen, insbesondere ihren 89-jährigen Großvater. "Ich möchte so gerne meinem Opa Stella zeigen", erklärt Renata in ihrer Instagram-Story. Die politische Lage in Russland bereitet ihr jedoch Unbehagen: "Die politische Situation ist katastrophal, aber ich möchte gerne meinen Opa sehen und meine Oma."

Die Reise ist für Renata von besonderer Bedeutung, da ihr Großvater eine prägende Rolle in ihrem Leben spielt. Er war es, der sie in jungen Jahren ermutigte, das Tanzen zu beginnen, und ihr den Weg nach Deutschland ebnete. Nun möchte sie ihm ihre Tochter vorstellen, bevor das voranschreitende Alter des Großvaters eine solche Gelegenheit unmöglich macht: "Ich möchte einfach nicht den Zeitpunkt verpassen, wenn ich ihn nicht mehr sehen kann." Renata, die mit 16 Jahren nach Deutschland zog und sich dort privat und beruflich eine neue Zukunft aufbaute, empfindet die bevorstehende Reise als wichtige Herzensangelegenheit.

Privat genießen die Lusins derzeit die Zeit mit ihrer kleinen Familie, nachdem sie in der Vergangenheit mehrere schwierige Kapitel durchstehen mussten, darunter ein unerfüllter Kinderwunsch und Fehlgeburten. Zusammen mit Valentin, ebenfalls Profitänzer, und ihrer Tochter bringt Renata auch im Urlaub gerne Familie und Entspannung unter einen Hut. Gleichzeitig betont sie ehrlich, dass sie der Alltag mit einer Einjährigen oft von früheren Routinen abbringt, was Renata gelegentlich "ziemlich platt" macht, wie sie selbst einmal zugab. Doch die Freude über ihre kleine Familie wiegt alle Herausforderungen auf.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Profitänzerin

Instagram / renata_lusin Renata Lusin und ihre Tochter Stella, April 2025

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer Tochter Stella