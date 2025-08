So nennt Boris Becker seine schwangere Frau Lilian privat

Boris Becker (57) und Lilian de Carvalho Monteiro (35) haben sich erstmals mit Babybauch auf einem öffentlichen Event präsentiert. Auf einer Pressekonferenz des Fensterversandhandels fenster.com in Berlin standen die beiden gemeinsam mit Stefan Effenberg (57) im Fokus. Anlass war die Vorstellung eines neuen Werbespots, in dem auch Lilians Schwangerschaft eine zentrale Rolle spielt, wie RTL berichtet. "Es war was Besonderes, mit meiner Frau gemeinsam beruflich aufzuschlagen", erklärte der Tennis-Star den anwesenden Journalisten.

Boris lobte die Entschlossenheit seiner Partnerin, denn für die Risikoanalystin war der Dreh eine echte Herausforderung – schließlich spricht sie in der Kampagne Deutsch, obwohl das nicht ihre Muttersprache ist. "Da war sie sehr mutig", so Boris. Für Schmunzeln sorgte ein Satz, der viel über die Rollenverteilung zu Hause verrät: "Ich musste erst mal mit meinem Chef sprechen, ob sie das überhaupt will", erklärte Boris charmant. Zwar macht die 35-Jährige solche Projekte gern, doch aktuell habe sie andere Prioritäten. Damit ist klar: Bei den Beckers hat Lilian das Sagen.

Lilian zeigte sich auf der Veranstaltung in einem abgestimmten Ensemble aus Minikleid und kurzer Jacke. Zu dem lilafarbene Outfit kombinierte sie glänzende Accessoires und setzte ihren Babybauch damit perfekt in Szene. Bereits im Juni hatte Boris ein emotionales Video auf Instagram gepostet, in dem er die frohe Botschaft der Schwangerschaft mit seinen Fans teilte. "Ein kleines Wunder ist auf dem Weg", hatte er voller Vorfreude verkündet.

Imago Lilian Becker und Boris Becker in Berlin, Juli 2025

Instagram / borisbeckerofficial Lilian und Boris Becker, 2025

Imago Schwangere Lilian de Carvalho Monteiro in Berlin, Juli 2025