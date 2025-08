So süß feierte Elena Miras Geburtstag ihrer Tochter Aylen

Realitystar Elena Miras (33) hat für ihre Tochter Aylen zum 7. Geburtstag eine Feier organisiert, die in Erinnerung bleiben wird. Am großen Tag verwandelte sich die Party in ein farbenfrohes Spektakel mit dem beliebten Disney-Charakter Stitch, der die Kinder bestens unterhielt und für ausgelassene Tanzmomente sorgte. Neben der fröhlichen Atmosphäre sorgte eine beeindruckende My-Little-Pony-Torte sowie eine liebevolle Dekoration aus bunten Ballons und Hawaii-Ketten für staunende Kinderaugen. Zahlreiche Geschenke machten den besonderen Tag schließlich perfekt. Ihre Community ließ Elena an dem besonderen Tag via Instagram teilhaben.

Auch Papa Mike Heiter (33) nutzte den besonderen Tag, um seiner kleinen Tochter eine rührende Botschaft zu widmen. "Herzlichen Glückwunsch zu deinem siebten Geburtstag. Meine kleine Prinzessin Aylen, mein Herz", schrieb der Reality-TV-Star auf Social Media. Er erinnerte sich dabei an den Moment ihrer Geburt und betonte: "Ich werde immer für dich da sein, meine Tochter." Das Verhältnis zwischen Vater und Mutter ist seit der Trennung angespannt – bei der Geburtstagsfeier des Mädchens war Mike offenbar nicht anwesend.

Mike und Elena lernten sich 2017 in der Realityshow Love Island kennen. Ein Jahr später durften sie ihre kleine Tochter Aylen auf der Welt begrüßen, doch die Beziehung war offensichtlich nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im September 2020 verkündeten die beiden ihre Trennung. "Nach drei Jahren sind wir zum Entschluss gekommen, dass wir ab sofort getrennte Wege gehen. Auf Einzelheiten, wer Schluss gemacht hat oder wieso oder warum, werden wir für uns behalten", verkündeten sie damals auf Instagram.

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar, und ihre Tochter Aylen

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Familie, 2025

ActionPress Elena Miras und Mike Heiter, TV-Gesichter