Da können sich die Dschungelcamp-Zuschauer auf was gefasst machen! Schon in den letzten Tagen konnte das aufmerksame Publikum ein zartes Band der Anziehung zwischen Gina-Lisa Lohfink (30) und Alexander Keen (34) beobachten. Aber nach den klebrigen Komplimenten und tiefen Blicken am gestrigen Lagerfeuer-Dienst dachten sich wohl alle sieben Millionen Zuschauer: Da geht doch was! Und auch Honeys Weggefährte Nico Schwanz (39) spürt die Leidenschaft zwischen den beiden Promis lodern: Er glaubt, dass es in wenigen Stunden ganz heiß hergeht!

Nico Schwanz ist begeistert davon, wie sich sein bester Kumpel gerade im Dschungel schlägt. Da wäre es für ihn auch kein Wunder, wenn Gina-Lisa diesem Charme erliegen würde. Er ist sich sicher, dass die beiden Promi-Camper ganz bald übereinander herfallen. "Wenn was passiert, dann soll es passieren. Ich geb dem Ganzen noch so zwei, drei Tage vielleicht", prophezeit er auf Promiflash-Anfrage.

Nico hätte zumindest nichts dagegen einzuwenden, denn mit Gina-Lisa hat Honey einen Volltreffer gelandet. "Ich kann halt nur meinem Freund dazu gratulieren, dass er so eine tolle Frau gefunden hat. Weil Gina ist wirklich eine tolle Frau, sie hat Ausstrahlung", schwärmt er von der Flirt-Kumpanin seines Buddys. Mal sehen, ob der Ex-Camper mit seiner Einschätzung richtig liegt.

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, RTL Gina-Lisa Lohfink und Alexander "Honey" Keen im Dschungelcamp 2017

