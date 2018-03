Es wird ernst! Schon in der ersten Woche des diesjährigen Dschungelcamps scheint sich ein potenzielles Pärchen herauszukristallisieren. Bereits bei der gemeinsamen Prüfung am Sonntag knisterte es gewaltig zwischen Alexander Keen (34) aka Honey und Gina-Lisa Lohfink (30) – und das war nicht auf das Zirpen der Grillen zurückzuführen. Jetzt geht der Flirt in die nächste Runde, ganz romantisch am Feuer während der Nachtwache.

Da werden verliebte Blicke ausgetauscht, und natürlich Komplimente. Als Alex mit Gina-Lisa über sein Studium spricht, ist diese total begeistert: "Echt, das hast du fertig gemacht? Wahnsinn. Boah, du bist der wahre Bachelor!" Ja, das gefällt dem Alex. So sehr, dass er die Gina-Lisa gerne auch mal anfassen möchte: "Du hast da einen schwarzen Punkt", stellt er fest und wischt ihr zärtlich über das Kinn. Tja, und dann ist das Model hin und weg. Ich mag ihn sooo sehr. Ich hab‘ den echt lieb", erklärt die 30-Jährige später ganz verzückt. Ja, hier liegt scheinbar Liebe in der Luft – bestimmt sehr zur Freude von Gina-Lisas Freund Emir...

Was Honeys Australien-Begleiter Nico Schwanz (39) zu der potenziellen Liebes-Konstellation im Chaos-Camp sagt, erfahrt ihr oben im Video.

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, RTL Gina-Lisa Lohfink und Alexander "Honey" Keen im Dschungelcamp 2017

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, RTL Gina-Lisa Lohfink im Dschungelcamp 2017

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!, RTL Gina-Lisa Lohfink und Alexander "Honey" Keen im Dschungelcamp 2017



