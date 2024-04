Dieses Beautyprodukt sortiert Gina-Lisa Lohfink bei sich aus

Gina-Lisa Lohfink (37) schafft Ordnung. Der Realitystar beschließt: Sie strukturiert ihren Haushalt um – und damit auch ihr Leben. Mit Bild spricht sie darüber, was sich ändern soll, angefangen in ihrem Kühlschrank. Hier liegt eine Spritze mit dem Medikament Ozempic, das eigentlich von Diabetikern eingenommen wird. Alternativ funktioniert es auch als Produkt, um abzunehmen. "Die nehme ich nicht mehr. Das ist völliger Mist. Die liegt da noch, ist schon uralt. Ich habe das mal ausprobiert. Mir ist aber schlecht geworden davon. Ich teste gerne neue Beauty-Tricks, aber das war nichts für mich. Außerdem möchte ich Diabetikern nicht das Medikament wegnehmen", stellt sie klar.

Doch damit nicht genug – auch im Haus der einstigen GNTM-Teilnehmerin wird umgeräumt. Dieser Schritt gehört für sie dazu, ihr Leben voll und ganz umzukrempeln. "Ich trenne mich von alten Gewohnheiten. Ich habe mir neue Möbel gekauft. Erst hatte ich dunkle Farben, jetzt helle. Unter anderem eine weiße Couch – das tut meiner Seele gut", erklärt sie im Gespräch. Einblicke hiervon gibt es auf Fotos, die dem Blatt vorliegen.

Noch viel wichtiger als die Neuerungen im Haushalt sind die Veränderungen in Ginas Privatleben. "Ich habe mich von vielen Menschen getrennt, die mir nicht guttun. Die mich über Jahre hinweg ausgesaugt haben. Ich will kein Sprungbrett mehr sein für Menschen, die erst so tun, als würden sie mich mögen und dann eklig werden", macht sie deutlich. Aktuell nimmt eine ganz besondere Person im Herzen der Beauty Platz ein. Gina-Lisa ist frisch verliebt, wie sie Netz öffentlich machte. "Ja, es stimmt, ich bin verknallt. Es geht schon länger und es ist ein echtes Gefühl. Aber ich will meine Liebe noch ein bisschen beschützen. Mehr will ich dazu nicht sagen", sagt sie im Gespräch mit der Online-Zeitung.

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink im März 2024

