Show acht: Welchem "Let's Dance"-Paar drückt ihr die Daumen?

Wer soll noch weiter tanzen dürfen? Aktuell sind noch sieben Promis mit ihren Profis bei Let's Dance im Rennen um den Titel Dancing Star 2024. Heute wird bei den Kandidaten aber ein erneutes Mal ausgesiebt und ein Paar muss die Sendung verlassen. Wen soll es auf gar keinen Fall treffen? Mark Keller (58) hat mittlerweile bewiesen, wie ernst er das Training mit Kathrin Menzinger (35) nimmt und legt eine erstaunliche Entwicklung an den Tag. Auch Ann-Kathrin Bendixen zeigt bereits Verbesserungen an der Seite von Valentin Lusin (37) – auch wenn das den Juroren Joachim Llambi (59) nicht davon abhält, harte Worte der Kritik zu äußern.

Ebenfalls noch im Rennen sind Tony Bauer (28) und Anastasia Stan.Der Komiker hat sich bereits in den ersten Shows als wahrer Publikumsliebling erwiesen – kann er diese Position halten? Detlef D! Soost (53) wird in Show acht gemeinsam mit Ekaterina Leonova (37) einen Quickstep zu "Friend Like Me" von Robin Williams (✝63) zum Besten geben und freut sich natürlich auf die Unterstützung seiner Fans. Obwohl es für Lulu Lewe und ihren Tanzpartner Massimo Sinató (43) bereits ganz schön knapp geworden ist, halten sie sich immer noch wacker im Kampf um den Pott. Den Einzug ins Finale streben aber auch Gabriel Kelly (22) mit Malika Dzumaev (33) sowie Jana Wosnitza (30) mit Vadim Garbuzov (36) an. Welchem Paar drückt ihr heute Abend die Daumen? Stimmt jetzt unten für euren Favoriten ab!

Heute Abend stehen nicht nur wieder grandiose Performances der Promi-Profi-Duos an – es ist zudem auch wieder Zeit für die Jury-Tänze! In Team Motsi Mabuse (43) werden Lulu mit Massimo sowie Ann-Kathrin mit Valentin antreten. Für Llambi treten hingegen Tony mit Anastasia und Mark mit Kathrin an, ebenso wie Detlef mit Ekat. Gabriel und Malika sowie Jana und Vadim stellen sich auf die Seite von Jorge González (56).

RTL / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger und Mark Keller bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Vadim Garbuzov und Jana Wosnitza bei "Let's Dance"

Wer ist euer Favorit? Tony Bauer und Anastasia Stan Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova Lulu und Massimo Sinató Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov Mark Keller und Kathrin Menzinger Gabriel Kelly und Malika Dzumaev Ergebnis anzeigen



