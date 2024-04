22.000 Euro Schulden? Gina-Lisa Lohfinks Anwalt reagiert!

Gina-Lisa Lohfink (37) muss vor Gericht. Ein Ex-Freund des Erotikmodels soll sie laut Bild-Informationen verklagen – er möchte wohl 22.243,62 Euro plus Zinsen von der Reality-Bekanntheit haben, da er ihr das Geld "leihweise" zur Verfügung gestellt habe. Sie soll ihm den geforderten Betrag allerdings nicht zurückgezahlt haben. Gina-Lisas Anwalt hält die Forderungen jedoch für ungerechtfertigt und behauptet, dass das Geld geschenkt worden sei: "Meine Mandantin ist von ihrem Ex mit Geschenken überhäuft worden. Eventuell hatte er langfristige Pläne, zu denen Frau Lohfink nicht bereit war. Meine Mandantin vermutet, dass das Motiv für diesen Prozess bei ihrem vermögenden Ex-Partner weniger im finanziellen als viel mehr im ideellen Bereich liegt – wahrscheinlich geht es um verletzte Gefühle."

Zudem vermutet der Strafverteidiger, dass Gina-Lisas Verflossener für seine Klage auch strafrechtlich belangt werden kann. "Strafrechtlich kann es für ihren Ex-Partner noch heikel werden: Nach der Trennung eine Schenkung in ein angebliches Darlehen umzudeuten und in einem Zivilverfahren zurückzufordern, ist meines Erachtens nicht nur lebensfremd, sondern möglicherweise ein Prozessbetrug", führt er gegenüber der Zeitung weiter aus.

In der Liebe lief es für die Blondine bisher nicht besonders rund – daher bekam sie mit "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" sogar eine eigene Datingshow. "Bis jetzt waren es nur Flops. Ich gerate immer an die falschen Männer. Es ist nicht einfach, meine Prominenz steht mir im Weg. Ich kann oft nicht sehen, wer es gut mit mir meint und wer nicht", erklärte sie damals ebenfalls gegenüber Bild und fügte hinzu: "Am Ende blieb meistens Enttäuschung übrig." Das änderte sich auch durch Gina-Lisas eigene Sendung nicht: Statt zu heiraten, ging sie am Ende als Single aus der Show.

Anzeige Anzeige

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

Anzeige Anzeige

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Gina-Lisa wird ihre Fans über den Gerichtsprozess auf dem Laufenden halten? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich denke eher nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de