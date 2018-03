Seit 15 Jahren rasen die Fast & Furious-Filme regelmäßig an die Spitze der Kinocharts. Doch auch für eingefleischte Fans gibt es noch das eine oder andere Geheimnis zu entdecken! Zum Beispiel hätte die Filmreihe fast ohne Michelle Rodriguez (38) stattfinden müssen – die wollte nämlich nicht, dass die Autoren ihrer Figur Letty eine Affäre mit Brian (Paul Walker, ✝40) andichteten, dem besten Freund von Lettys Liebstem Dom (Vin Diesel, 49). "Ich habe echt geweint und gesagt, ich steige aus, ich kann das nicht tun. Ich will als Schauspielerin meinen Traum leben und ich träume nicht davon, eine Schlampe zu sein!”, sagte sie gegenüber The Daily Beast.



