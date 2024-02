Vin Diesel verspricht ein großes "Fast & Furious"-Finale!

Das Ende ist nah! Im Jahr 2001 kam der erste Teil von Fast & Furious in die Kinos. Seitdem begeistert die Actionfilm-Reihe rund um Vin Diesel (56), Michelle Rodriguez (45) und Jason Statham (56) Millionen von Menschen. Schon seit längerer Zeit steht fest, dass 2025 der finale Part des Franchise in die Kinos kommen wird. Die Arbeiten an dem Film laufen bereits auf Hochtouren. Wenn man Vin trauen mag, kommt auf die "Fast & Furious"-Fans einiges zu...

"Wir haben gerade unser 'Fast'-Meeting am Ende der Woche mit den Autoren und dem ganzen Team beendet...Zu sagen, die Aufregung auf unser Finale war unglaublich groß, ist eine Untertreibung", schreibt Vin in einem Instagram-Post. Er wolle sich vor allem bei den Fans für die jahrelange Unterstützung bedanken. "Euer Engagement für unsere Saga hat einen einzigartigen Einfluss auf ihren Erfolg und ihre Entwicklung gehabt", erklärt der Filmstar. "Dieses große Finale ist nicht einfach nur ein Ende, es ist eine Feier der unglaublichen Familie, die wir gemeinsam aufgebaut haben", verspricht er abschließend.

In einem Interview mit Entertainment Tonight machte der Schauspieler bereits deutlich, dass er und seine Familie bei dem Gedanken an das Ende von "Fast & Furious" traurig werden. "Das letzte Mal, als ich meiner Tochter gesagt habe, dass es der letzte Film ist, habe ich nur Tränen gesehen", erklärte der 56-Jährige.

