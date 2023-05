Trotz Zoff: Dwayne Johnson spielt bei "Fast & Furious" mit!

Sie haben ihr Kriegsbeil offenbar begraben! Vin Diesel (55) spielt seit vielen Jahren in der erfolgreichen Fast & Furious-Reihe mit. Auch Dwayne "The Rock" Johnson (51) war in vier Teilen zu sehen. Doch zwischen den beiden Stars soll es zu einem Streit gekommen sein, weswegen der Ex-Wrestling-Star sich von seiner Rolle verabschiedete. Nun scheint aber alles wieder im Lot zu sein: Dwayne ist im neusten Film "Fast X" zu sehen!

Seit einigen Tagen flimmert der zehnte "Fast & Furios"-Teil über die Leinwände. Was die Zuschauer dabei wohl total überraschen dürfte: In einer Abspannszene taucht Dwayne auf! Auch Gal Gadot (38) schlüpfte wieder in ihre Rolle der Gisele Yashar. Der Streit zwischen den beiden Männern hat sich wohl tatsächlich gelegt. "Ich freue mich so sehr, sie wieder zu Hause [im Film] zu haben, und noch mehr freue ich mich auf die Reaktionen der Fans und darauf, zu sehen, wie glücklich es die Menschen macht", meinte Vin im Interview mit Variety.

Vor rund zwei Jahren hatte der Schauspieler seinen Co-Star in einem rührenden Instagram-Post gebeten, zu "Fast & Furious" zurückzukehren. "Mein kleiner Bruder Dwayne. Die Zeit ist gekommen. Die Welt wartet auf das Finale von 'Fast X' [...] und du hast eine sehr wichtige Rolle zu spielen." Dwayne nannte ihn danach zwar manipulativ, offensichtlich hat Vins Posting aber trotzdem Anklang gefunden...

