Doch nicht? Ludacris äußert sich zu "Fast & Furious"-Ende

Ist es doch nicht das Ende? Eigentlich ist seit Längerem bekannt, dass der nächste Teil von Vin Diesels (56) Filmreihe "Fast & Furious" der letzte sein wird. In einem Interview mit People spricht Ludacris (46) jetzt aber über die Zukunft der beliebten Actionfilme. "Fast X", der zehnte Film der "Fast"-Saga, habe ein offenes Ende gehabt und die Zuschauer damit ein wenig hängen lassen, äußert sich der Rapper. "Ich habe das Gefühl, dass wir auf jeden Fall sehr bald zurückkommen und alle überraschen werden. Wird es das letzte Mal sein? Ich weiß es nicht, aber wir werden sehen", fügt er hinzu.

Die beliebte Actionfilmreihe, in der es um Straßenrennen und Raubüberfälle geht, läuft mittlerweile schon erstaunliche 23 Jahre. Seit dem zweiten Teil "2 Fast 2 Furious" spielt Ludacris den Profi-Straßenrennfahrer Tej Parker, der ein fester Bestandteil der Crew um Vins Rolle Dominic Toretto ist. Der Musiker gibt zu, darauf zu hoffen, dass sein Charakter in Zukunft auch in einem weiteren Film zu sehen sein wird. Zudem sei es oft so, dass zwar viele andere Franchises ihr Ende bekannt geben, dies aber nicht wirklich der Fall wäre. "Es ist fast wie der Anfang von etwas Neuem, also habe ich auch nicht das Gefühl, dass es jemals wirklich zu Ende geht, aber man weiß ja nie", offenbart Ludacris.

Vergangenen Monat war es Vin Diesel selbst, der das scheinbare Ende von "Fast & Furious" auf Instagram verkündete. "Wir haben gerade unser 'Fast'-Meeting am Ende der Woche mit den Autoren und dem ganzen Team beendet. Zu sagen, die Aufregung auf unser Finale war unglaublich groß, ist eine Untertreibung", schrieb er unter seinem Beitrag. Er bedankte sich bei den Fans für ihre jahrelange Unterstützung, denn ihr Engagement habe einen einzigartigen Einfluss auf den Erfolg und die Entwicklung der Filme gehabt. "Dieses große Finale ist nicht einfach nur ein Ende, es ist eine Feier der unglaublichen Familie, die wir gemeinsam aufgebaut haben", versprach der Filmstar.

Getty Images Tyrese Gibson, Vin Diesel und Ludacris bei der "The Fate Of The Furious"-Premiere

Getty Images Vin Diesel, Schauspieler

