Für Papa: Paul Walkers Tochter darf in "Fast X" mitspielen

Paul Walkers (✝40) Tochter ehrt ihren Vater. 2013 verunglückte der Schauspieler bei einem tragischen Autounfall. Der Verlust war vor allem für seine Tochter Meadow (24) schwer. Da Paul vor allem für seine Rolle in der Actionreihe Fast & Furious bekannt war, gehört auch seine Tochter praktisch zum inneren Kreis der Darsteller um Vin Diesel (55). Und nun darf Meadow sogar im neuen Film "Fast X" mitspielen.

Mit "Fast X" kehrt das "Fast & Furious"-Universum zum zehnten Mal auf die Kinoleinwände zurück. Und im Gedenken an Papa Paul darf auch Meadow eine kleine Rolle in dem Film übernehmen. "Der erste 'Fast' wurde veröffentlicht, als ich ein Jahr alt war. [...] Dank meines Vaters bin ich in die 'Fast'-Familie hineingeboren. Ich kann nicht glauben, dass ich jetzt auch dabei sein darf", freut sich die 24-Jährige auf Instagram. Sie fühle sich gesegnet, das Vermächtnis ihres Vaters so ehren und diese Erfahrung mit ihm teilen zu können.

Der zehnte "Fast & Furious" wird auch für die Fans ein besonderer Streifen werden, denn Paul wird ebenfalls auftreten. Da die Handlung wohl einen Blick in die Vergangenheit wirft, sollen alte Aufnahmen verwendet worden sein. Diese waren ursprünglich für den fünften Teil gedacht. Mithilfe von Computertricks soll Paul in den neuen Film integriert werden.

