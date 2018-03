Vor gerade einmal zwei Monaten wurde für Melanie Müller (29) und Mike Blümer ein Lebenstraum wahr: Sie wurden zum ersten Mal Eltern. Töchterchen Mia Rose mischt das Leben der Turteltauben ordentlich auf. Genau das scheint der Ballermann-Sängerin und ihrem Liebsten zu gefallen: Sie wollen unbedingt noch ein Geschwisterchen für ihre Prinzessin – und zwar so schnell wie möglich, wie sie Promiflash bei der Premiere der Celebration Dinnershow in Leipzig verraten: "Wir üben schon. Es klappt zwar noch nicht so richtig, aber wir üben."



