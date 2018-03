Teller und Tassen sind out – jetzt kommen die Royal-Kondome! Am 19. Mai treten Prinz Harry (33) und seine Liebste Meghan Markle (36) auf Schloss Windsor vor den Traualtar. Rund zwei Monate vor dem großen Tag steckt nicht nur die königliche Familie mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Genau wie 2011 bei der Hochzeit von Prinz William (35) und dessen Frau Herzogin Kate (36) will der Einzelhandel auch dieses Mal ordentlich Profit aus der Liebe des jungen Paares schlagen. Neben dem üblichen Geschirr und den Fähnchen hat sich ein Hersteller jetzt etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Kondome mit Harry- und Meghan-Motiv!

Für Souvenir-Jäger ist diese Idee wirklich der letzte Schrei. In hübschen, royalblauen Schatullen verpackt, bietet der Hersteller Crown Condoms echten Monarchie-Fans jetzt eine ganz besondere Erinnerung an die Trauung von Meghan und Harry. Als wäre das noch nicht genug, gibt es für die Abnehmer auch noch dieses Special: Öffnet man die Kondom-Box, ertönen exklusive Versionen der britischen Nationalhymne "God Save The Queen" und der US-amerikanischen Nationalhymne "The Star Spangled Banner".

Doch wie kommt man überhaupt auf so eine Idee? Auf der Website des Unternehmens heißt es: "Eine royale Hochzeit ist eine Feier der Liebe, genau wie unsere luxuriösen Kondome". Einen kleinen Haken gibt es jedoch an der Geschichte. Die Hüllen sind nicht etwa für die Kronjuwelen der männlichen Bürger gedacht, sondern eher zum Hinstellen. Sie sind nämlich nicht funktionstüchtig. Doch mal ehrlich – zum Benutzen sind sie doch ohnehin zu schade.

Zak Hussein / Splash News Hochzeits-Souvenirs von Prinz Harry und Meghan Markle

Crown Jewels/Splash Kondome mit Prinz Harry- und Meghan Markle-Motiv

Crown Jewels/Splash Kondome mit Prinz Harry- und Meghan Markle-Motiv

