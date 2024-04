Vor Prinz Harrys Hochzeit: Prinz William war sauer auf ihn!

Es war wahrlich eine Märchenhochzeit. Im Jahr 2018 heirateten Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) vor den Augen von Millionen von Menschen. Laut Ingrid Sewards neuem Buch "My Mother And I" soll es hinter den Kulissen nicht so friedlich zugegangen sein – es soll sogar zu einem großen Streit gekommen sein! Prinz William (41) soll Prinz Harry befohlen haben, sich vor seiner Hochzeit mit Herzogin Meghan zu rasieren. Es sei eine Tradition, dass man beim Tragen einer Militäruniform keine Gesichtsbehaarung haben dürfe. Um diese zu umgehen, sei Prinz Harry zur Königin gegangen und habe sie um Erlaubnis gebeten, Meghan mit Bart heiraten zu dürfen. Dass die Königin ihm diesen Wunsch bewilligt habe, habe Prinz William unglaublich wütend gemacht.

Prinz William habe bei seiner Vermählung weder Bart noch die Uniform seiner Wahl tragen dürfen. Da er der Thronfolger sei, habe er die Vorschriften genauestens befolgen müssen. Ob es bei dem Streit wohl um etwas Tiefgreifenderes ging? Dies hinterfragte zumindest Moderator Tom Bradby (57) auf ITV in einem Interview mit Prinz Harry Anfang 2023. Harry erinnerte sich zurück. Für ihn habe es da einen wesentlichen Unterschied gegeben. Er habe seiner Großmutter damals erklärt, wie wichtig ihm seine Gesichtsbehaarung sei. "Ich würde mich ohne meinen Bart sehr, sehr anders fühlen, und das ist für Leute, die sich nie einen Bart haben wachsen lassen, schwer zu verstehen", erzählte Prinz Harry dem Moderator.

Laut Harrys Memoiren "Reserve" sei es nicht der einzige Streit gewesen, den die beiden Prinzen miteinander gehabt hätten. Eine Auseinandersetzung von ihnen soll sogar mit einer Schlägerei geendet haben: Angeblich soll Prinz William auf ihn losgegangen sein und ihn zu Boden gestoßen haben. "Einen Moment lang lag ich benommen da, dann stand ich auf und sagte ihm, er solle verschwinden", schilderte Harry die Situation.

WPA Pool / Getty Images Die Queen, Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Herzogin Kate

Getty Images Prinz Harry und Prinz William bei Harrys Hochzeit, 2018

