Chrissy Teigen und John lieben Herzogin Meghans Marmelade!

Chrissy Teigen (38) und Herzogin Meghan (42) verbindet eine langjährige Freundschaft. Nun unterstützt die Frau von John Legend (45) das brandneue Unternehmen der ehemaligen Suits-Darstellerin. In einem Video auf Instagram zeigt die Kochbuchautorin, wie sie die Erdbeermarmelade von American Riviera Orchard zu einer kleinen Köstlichkeit verarbeitet. Am Ende präsentiert sie ihrer Tochter Luna Simone (8) und ihrem Gatten ein geröstetes Brot mit Bacon, Brie und dem exklusiven Fruchtaufstrich. Das Ehepaar beißt genüsslich in das Sandwich und nickt bewundernd: Die Marmelade scheint also dem Hype gerecht zu werden.

"Das war vielleicht der größte Leckerbissen, den wir dieses Jahr hatten!", schreibt Chrissy begeistert zu dem Clip. Die Zubereitung habe nur etwa acht Minuten gedauert und ihnen das ganze Wochenende Freude bereitet. Unter ihrem Post freuen sich Meghans Fans über das Lob. "Danke, dass du unsere Herzogin unterstützt und bitte ignoriere die Hater! Keiner braucht diese Negativität", kommentiert ein User. Andere verstehen den Trubel um Meghans neues Produkt nicht: "Mein Gott, es ist ein Glas Erdbeermarmelade! Sie hat es dir nur aus Werbezwecken geschickt. Bitte fall nicht auf das absolut typische Verhalten dieser Narzisstin herein."

Auch unter den Promis sind die Meinungen zur Marmelade gespalten. Abigail Spencer (42), die mit der Herzogin bei "Suits" vor der Kamera stand, posierte kürzlich mit einem Glas in Meghans Garten auf Instagram. Unter dem Foto verkündete sie ihre Vorfreude auf die neue Marke. Im Gegensatz dazu soll die Haushaltsexpertin und Unternehmerin Martha Stewart (82) befürchten, dass die 42-Jährige in ihre Nische einzudringen versucht. "Wenn Meghan denkt, dass sie daherkommen und ohne Erfahrung dasselbe tun kann, nur weil sie mit einem Prinzen verheiratet ist, sollte sie besser noch einmal nachdenken", plauderte ein Insider laut In Touch aus.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend

Getty Images Martha Stewart im April 2023

