Bedenken: Prinz Harrys Heimatbesuch steht auf der Kippe!

Bekommen die britischen Anhänger der Blaublüter Prinz Harry (39) wieder nicht zu Gesicht? Im Mai finden in London die Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen der Invictus Games statt – doch wie es aussieht, ohne ihren Erschaffer. Laut einem Insider soll der zweifache Vater zu große Bedenken haben, da ihm in seiner Heimat keine Security zur Verfügung steht. "Bevor er entscheidet, ob er an der Jubiläumsveranstaltung der Invictus Games teilnimmt, muss sein Sicherheitsteam sicher sein, dass [...] seine eigenen Sicherheitsbedürfnisse erfüllt werden, während er in London ist", berichtet der Informant laut OK! Magazine. Somit sei noch nicht sicher, ob der Teilzeit-Royal für das Jubiläum nach Großbritannien reist.

Diesbezüglich soll Harry im Zwiespalt stecken. Denn Herzogin Meghans (42) Mann würde sehr gerne in seine Heimat reisen – vor allem um seinen krebskranken Vater König Charles III. (75) zu besuchen. "Aber es gibt keine Möglichkeit, das zu tun, während ein Fragezeichen über seinem Sicherheitskommando hängt", erklärt die Quelle dazu weiter. Vor wenigen Monaten hatte der 39-Jährige seinen Rechtsstreit vor Gericht verloren, in seinem Geburtsland mehr Sicherheit zu bekommen. Darüber zeigte er sich extrem enttäuscht.

Aufgeben will Harry aber nicht. Aktuell soll er sich in intensiven Gesprächen befinden und sehr darauf hoffen, dass vielleicht doch eine Lösung gefunden werden kann. Die Invictus Games bedeuten ihm schließlich sehr viel. Doch weiterhin gilt diesbezüglich laut dem Insider: "Harry wird nicht teilnehmen, wenn sein Team das Gefühl hat, dass seine Sicherheit in irgendeiner Weise beeinträchtigt werden könnte."

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles und Prinz Harry im April 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry auf der Krönung von König Charles

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Harry und sein Team eine Lösung finden? Ja, mit Sicherheit! Nee, ich denke, das ist aussichtlos... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de