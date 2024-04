Darf Prinz Harry nie wieder königliche Aufgaben übernehmen?

Durch Prinz Harrys (39) Umzug in die USA hat sich so einiges verändert! Bereits seit Anfang 2020 lebt der jüngere Sohn von König Charles (75) mitsamt seiner Frau Herzogin Meghan (42) und ihren beiden gemeinsamen Kindern in Kalifornien. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Harry seinen offiziellen Wohnsitz von England in die USA verlegt hat, wie Mirror berichtete. Royal-Experte Tom Quinn ist sich sicher, dass diese Änderung größere Auswirkungen mit sich bringen wird, als zuvor gedacht, er erklärt dem Magazin: "Der Wechsel des Hauptwohnsitzes hat tiefgreifendere Auswirkungen. Harry ist immer noch Fünfter in der Thronfolge und ein Prinz, also theoretisch immer noch ein Staatsrat, der mit der Wahrnehmung der offiziellen Pflichten beauftragt werden kann. Für Harry ist das jetzt aber unmöglich."

Unmöglich, weil Harry durch den Umzug kein berufstätiges Mitglied mehr des Palastes ist. In einem Gesetzesentwurf hieß es, dass nur "berufstätige Mitglieder der königlichen Familie als Staatsberater berufen werden" können. Da der zweifache Vater von seinen royalen Pflichten zurückgetreten ist, schließt ihn dieses Gesetz also eigentlich von seinen offiziellen königlichen Aufgaben aus. Sollte Charles also beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage sein, an öffentlichen Veranstaltungen teilzunehmen, soll er durch Prinzessin Anne (73) und Prinz Edward (60) vertreten werden. Beide ernannte der Regent nämlich zu Staatsräten.

Die Spannungen zwischen Harry und seiner Familie scheinen nicht nachlassen zu wollen. Aber bedeutet der Verlust seiner offiziellen königlichen Aufgaben jetzt, dass der 39-Jährige nie wieder in den Palast zurückkehren kann? Der Royal-Experte meint: "Selbst wenn Harry darum betteln würde, zurückkehren zu dürfen, um zu helfen [...] der Ruf zur Hilfe wird niemals nach Montecito ergehen. Die USA zu seinem Hauptwohnsitz zu machen, ist Harrys endgültiger Abschied."

Getty Images Prinz Edward und Prinzessin Anne, 2019

Getty Images König Charles III. und Prinz Harry, 2022

