Markus Maria Profitlich (58) lässt sich durch nichts stoppen! Der Komiker ist vor allem Fans der "Wochenshow" bekannt. Der große Mann mit den blauen Augen avancierte schnell zum TV-Liebling. Die SAT.1-Show erwies sich für den Komiker als Sprungbrett und Basis für seine spätere Karriere: seine eigene Show "Mensch Markus". Der gute Freund von Ingolf Lück (59) will Menschen zum Lachen bringen, gerade weil sein eigener Alltag nicht immer nur Positives für den 58-Jährigen bereithält: Er leidet an der unheilbaren Krankheit Parkinson.

Im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger zeigte der Vater von zwei Töchtern sich aufgeschlossen, was den Dialog über die Krankheit angeht: "Ich habe mich entschieden, von Anfang an offen damit umzugehen und will keine Energie damit verschwenden, die Erkrankung zu verbergen." Das Leiden schränke ihn nicht ein – tatsächlich bereite er gerade eine eigene Solo-Tour vor. Mit "Schwer verrückt" bereist er ab Mai Deutschland. "Ich habe weiterhin große Lust, auf der Bühne, vor der Kamera und vor dem Mikrofon zu stehen", zeigte der gelernte Schreiner sich bereit.

Morbus Parkinson zählt zu den häufigsten Krankheiten des Nervensystems und wird auch Schüttelkrankheit genannt, da sie sich typischerweise in einem Zittern der Gliedmaßen oder des ganzen Körpers äußert. Es ist eine Erkrankung des Nervensystems, bei der das Gehirn stetig Nervenzellen verliert. Im Endstadium können sich Patienten durch eine Versteifung der Muskeln nur noch sehr eingeschränkt bewegen.

OHLENBOSTEL,GUIDO Markus Maria Profitlich, Ingolf Lück, Annette Frier und Bastian Pastweka am Set der Wochenshow

Anzeige

Getty Images Europe Komiker Markus Maria Profitlich bei dem Felix Burda Award

Anzeige

Getty Images Europe Markus Maria Profitlich in Berlin bei der Premiere von "WALL.E"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de