"Liebe braucht keine Ferien" kommt als Mini-Serie zurück

Der beliebte Weihnachtsklassiker "Liebe braucht keine Ferien" aus dem Jahr 2006 kehrt in neuer Form zurück! Wie das Branchenportal Deadline berichtet, plant Apple TV+ eine Miniserie, die die romantische Geschichte der amerikanischen Amanda und der britischen Iris in die heutige Zeit transportiert. In der Serie tauschen die beiden Frauen während der Feiertage ihre Wohnungen – und erleben auf der anderen Seite des Atlantiks emotionale Abenteuer mit neuen Menschen und unerwarteten Gefühlen. Das Projekt soll den Charme und das klassische RomCom-Feeling des Films bewahren, dabei aber mit frischen Figuren und Perspektiven überraschen.

Die kreative Leitung der Serie übernimmt Krissie Ducker, bekannt durch das Drama "Sweetpea". Sie fungiert sowohl als Drehbuchautorin als auch als ausführende Produzentin. Auch der Comedian Rob Delaney (48), der sich bereits mit der Serie "Catastrophe" einen Namen gemacht hat, gehört dem Team als Berater an. Nancy Meyers, die Regisseurin und Schöpferin des ursprünglichen Films, ist an der Produktion jedoch nicht beteiligt. Das Casting für die Hauptrollen läuft derzeit – gesucht wird sowohl in Großbritannien als auch in den USA nach passenden Schauspielern. Sobald die Besetzung feststeht, soll das Projekt offiziell grünes Licht erhalten.

Das Original mit Cameron Diaz (52), Kate Winslet (49), Jude Law (52) und Jack Black (55) wurde weltweit ein großer Erfolg und spielte über 200 Millionen Dollar (etwa 175 Millionen Euro) ein. Für viele Zuschauer ist der Film längst ein fester Bestandteil der Weihnachtszeit – sein witzig-emotionaler Stil hat ihn zu einem modernen Klassiker gemacht. Nun bekommt die Geschichte die Chance, im Streaming-Zeitalter neu zu erstrahlen – mit Potenzial für mehr Tiefe, neue Handlungsstränge und eine zeitgemäße Erzählweise. Fans des Originals ebenso wie neue Zuschauer dürfen sich also schon jetzt auf romantische Unterhaltung in Serienform freuen.

United Archives GmbH Cameron Diaz und Jude Law in "Liebe braucht keine Ferien"

Getty Images Rob Delaney auf der "Catastrophe"-Premiere im April 2016 in New York City

Getty Images Cameron Diaz und Jude Law im Dezember 2006