König Charles' Gärtner leiden unter den Arbeitsbedingungen

Ein ehemaliger Gärtner von König Charles III. (76), Jack Stooks, hat Einblicke in die strengen Anforderungen des Monarchen an das Personal auf dessen Anwesen Highgrove House gegeben. Stooks, der dort in Gloucestershire tätig war, erzählte, dass die Gartenarbeit unter Charles' wachsamen Augen stets durchdacht und zielgerichtet ablaufen musste. "Der König wusste immer, was im Garten vor sich geht", erklärte er gegenüber der Plattform Spin Genie. Dabei habe es regelmäßige wöchentliche Besprechungen mit dem Chefgärtner gegeben, entweder persönlich oder schriftlich. Zudem führten die Teammitglieder akribisch Woche für Woche Tagebücher, um die Fortschritte zu dokumentieren.

König Charles gilt als leidenschaftlicher Gärtner, der die Gärten von Highgrove seit seinem Erwerb des Anwesens 1980 nachhaltig gestaltet hat. Bekannt für seine organische und nachhaltige Pflege, sind die weitläufigen Grünflächen heute ein Aushängeschild des königlichen Engagements für Naturschutz. Doch zuletzt sorgten Berichte über Probleme im Gärtnerteam für Aufsehen: Seit März 2022 haben angeblich 11 von 12 Beschäftigten das Team verlassen, wie The Sunday Times berichtete. Gründe für die hohe Fluktuation sollen niedrige Löhne und hohe Arbeitsbelastung sein. Die Stiftung des Königs reagierte prompt und ließ die Vorwürfe von einer externen Fachberatung überprüfen, die Missstände bestätigte.

Jack Stooks' Berichte zeichnen nicht nur ein Bild von Charles' erfolgreichen Gärten, sondern auch von dem hohen Druck, der auf den Mitarbeitenden lastet. Charles, der seit Jahrzehnten für seine Liebe zur Natur bekannt ist, hat sich in Interviews immer wieder begeistert über die Schönheit von Highgrove geäußert. Privat verbindet ihn mit dem Anwesen eine lange Geschichte, und auch während seiner Zeit als Prinz von Wales bezeichnete er Highgrove als seinen Rückzugsort. Umso wichtiger scheint es ihm, dass jedes Detail in den Gärten seinen Vorstellungen entspricht – eine Detailverliebtheit, die für das Team oft eine Herausforderung darzustellen scheint.

Getty Images König Charles, 2025

Getty Images König Charles, Juli 2025

Getty Images König Charles III., Oktober 2024