"Game of Thrones"-Star Hafthor Björnsson bricht Weltrekord

Hafthor Julius Björnsson (36), bekannt aus der Serie "Game of Thrones", hat am vergangenen Wochenende bei der "Eisenhart Black Competition 2025" im bayerischen Neukirchen Sportgeschichte geschrieben. Der Schauspieler und Kraftsportler stellte dort mit beeindruckenden 505 Kilogramm einen neuen Weltrekord im Kreuzheben auf. Damit übertraf der 2,05 Meter große Isländer den vorherigen Rekord von 485 Kilogramm des Bulgaren Ventsislav Dimitrov.

Die "Eisenhart Black Competition" gilt als einer der renommiertesten Kraftsportwettkämpfe überhaupt und lockt jedes Jahr nur die Besten der Szene an. Eingeschränkt auf 150 Teilnehmer, setzt der Wettbewerb auf ein Einladungssystem, um die Elite der Kraftsportwelt miteinander zu messen in Kategorien wie Bankdrücken und Kreuzheben, berichtet web.de. Hafthor profitierte bei seinem Rekord im Kreuzheben von seiner jahrelangen Kraftsportkarriere. Bereits 2018 erkämpfte er sich den Titel "World's Strongest Man", nachdem er zuvor dreimal den zweiten Platz erreichte.

Seine Rolle als Gregor Clegane, besser bekannt als "The Mountain" ("Der Berg"), in "Game of Thrones" hat Hafthor internationale Bekanntheit eingebracht. Neben seiner Schauspielkarriere ist Hafthor seit Jahren im Kraftsport aktiv und hat dort regelmäßig seine außergewöhnlichen körperlichen Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Schon zuvor war er sportbegeistert und spielte im isländischen Profi-Basketball. Privat scheint der Schauspieler aber eine ganz andere Person zu sein als seine oft furchteinflößenden Kunstfiguren. Kollegen beschrieben ihn in Interviews bereits oft als warmherzig und humorvoll – ein totaler Gegensatz zu seiner Rolle in Westeros.

Instagram / thorbjornsson Hafthor Björnsson bricht Weltrekord bei der "Eisenhart Black Competition 2025" in Bayern

Getty Images Hafthor Julius Björnsson, "Game of Thrones"-Star

Instagram / thorbjornsson Hafthor Björnsson, Schauspieler und Kraftsportler