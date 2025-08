"Happy Gilmore 2": Fans vermuten Taylor Swift im Bärenkostüm

Eine humorvolle Szene aus dem neuen Netflix-Hit "Happy Gilmore 2" sorgt derzeit für Aufregung unter Film- und Musikfans gleichermaßen. In einer der Cameo-Rollen spielt Travis Kelce (35), der NFL-Star und Partner von Taylor Swift (35), einen temperamentvollen Kellner namens "The Waiter". Nachdem seine Figur den Kellner Oscar, gespielt von Bad Bunny (31), entlässt, folgt eine skurrile Traumsequenz von Oscar. Dieser überschüttet Travis, der nur mit einer Schürze bekleidet und an einen Pfahl gebunden ist, mit Honig. Schließlich kommt ein Bär, der ihn angreift. Doch die eigentliche Neugier der Fans gilt weniger ihm, sondern der Frage, wer in dem Bärenkostüm steckt. Einige Swifties sind überzeugt, dass niemand Geringeres als Taylor Swift selbst diesen Part übernommen haben könnte, wie US Magazine berichtet.

Netflix schürte die Spekulationen durch seine Social-Media-Aktivitäten, nachdem Fans unter einem Behind-the-Scenes-Video Kommentarfelder mit Fragen wie "Ist das Taylor Swift im Bärenkostüm?" oder "Das wäre episch!" überhäuften. Ein Kommentar, der scherzhaft forderte, man hätte Taylor in einen Bärenanzug stecken sollen, wurde mit einem Augen-Emoji vom Streaming-Dienst beantwortet und befeuerte die Gerüchte weiter. Auch Taylor selbst trieb die Spekulationen an, indem sie auf Instagram "Happy Gilmore 2" lobte und mit einem Honigtopf-Emoji garnierte, was viele als Hinweis auf die Bären-Szene deuteten. Sicher ist jedoch nur, dass ein Stunt-Darsteller offiziell für den Part des Bären in den Credits aufgeführt ist.

Taylor ist bekannt für ihre Vorliebe, subtile Botschaften in ihren Beiträgen zu verstecken. Ein möglicher Cameo könnte daher durchaus in ihr Muster passen, zumal sie in der Vergangenheit bereits in Filmprojekten auftauchte und auch mit Adam Sandler (58) sowie seinen Töchtern eine herzliche Verbindung pflegt. Taylor und Travis sind seit etwa zwei Jahren zusammen und gelten als eines der gefragtesten Promipaare. Neben dem Medienrummel um die mögliche "Happy Gilmore 2"-Beteiligung teilen die beiden ausgewählte Einblicke in ihr Privatleben, etwa durch gemeinsame Urlaubsbilder oder romantische Momentaufnahmen. Auch wenn nicht klar ist, ob sie tatsächlich in die Produktion involviert war, zeigt die Debatte um den geheimnisvollen Bären, wie sehr Taylors Fans jedes Detail um die Sängerin mit Begeisterung verfolgen.

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce, Januar 2025

Getty Images Musiker Bad Bunny und Schauspieler Adam Sandler

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024 in Las Vegas