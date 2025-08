Sportmoderatorin Ruth Hofmann ist erstmals Mama geworden

Moderatorin Ruth Hofmann (39) hat freudige Neuigkeiten zu verkünden: Sie ist zum ersten Mal Mutter geworden! Auf Instagram teilte die Sportjournalistin ein erstes Babyfoto und schrieb dazu: "Willkommen in unserer Welt, unser süßer kleiner Junge!" Das Gesicht ihres Sprösslings zeigte Ruth nur im Anschnitt, weitere Details, wie den Namen des Kindes, behielt sie ebenso erst einmal für sich. Den Vater des Babys, Spanier Sergio Perales Caliz, verlinkte sie jedoch stolz auf dem Bild.

Erst im Frühjahr hatte Ruth live in der TV-Sendung "Doppelpass" ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. Damals kündigte sie an, die aktuelle Saison noch zu moderieren, bevor sie sich dann im Rahmen der Sommerpause in eine Babypause verabschiedet. Zu sehen war sie bis zuletzt in verschiedenen Formaten des Senders Sport1, darunter das Topspiel der 2. Bundesliga und das Live-Format "Spotlight".

Ruths Karriere im Sportjournalismus begann mit einem Moderatoren-Casting von Sky, bei dem sie sich in die Top drei kämpfen konnte. Nach einem Volontariat beim Sender wurde sie übernommen und etablierte sich schnell in der Branche. Seit 2016 ist Ruth ein bekanntes Gesicht bei Sport1 und moderiert dort mehrere Formate, darunter den beliebten Fußballtalk "Doppelpass" und das Topspiel der 2. Bundesliga. Privat scheint Ruth mit ihrem Partner Sergio, mit dem sie seit Mai 2023 eine Beziehung führt, ihr Glück gefunden zu haben. Auf diversen Bildern, die sie online teilt, wirken die beiden verliebt und harmonisch. Mit der Ankunft ihres ersten gemeinsamen Kindes starten sie nun ein neues Kapitel als kleine Familie.

Instagram / _ruth_hofmann Ruth Hofmann im November 2024

Instagram / _ruth_hofmann Ruth Hofmann im Juni 2025

Instagram / _ruth_hofmann Ruth Hofmann und ihr Partner Sergio

