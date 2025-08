"The Walking Dead"-Star Kelley Mack stirbt mit 33 Jahren

Kelley Mack verlor am 2. August den Kampf gegen ein Gliom, eine Form eines Gehirntumors. Bei Instagram wendet ihre Schwester sich nun mit traurigen Nachrichten an die Community der Schauspielerin. "Mit unendlicher Traurigkeit verkünden wir das Ableben unserer lieben Kelley. So ein helles, glühendes Licht ist ins Jenseits übergegangen, wo wir alle irgendwann hingehen müssen", heißt es in dem Post. Kelley sei vergangenes Wochenende friedlich und in Anwesenheit ihrer Mutter und ihrer Tante verstorben. Am 16. August ist zudem eine Feier ihres Lebens und in ihrem Gedenken geplant. Mit deutlichen Worten meint Kelleys Schwester: "Als ihre Schwester möchte ich, dass ihr alle wisst, wie mutig dieses toughe Miststück war, besonders als sie beschloss, über die Klippe zu springen, um mit Gott wiedervereint zu sein."

Kelley galt als aufstrebende Schauspielerin, auch wenn sie schon seit einigen Jahren im Business tätig war. Neben rund 35 Rollen in Filmen und Serien, stand sie auch in fünf ihrer Produktionen als Produzentin hinter der Kamera. Unter anderem verkörperte die US-Amerikanerin Rollen in "Chicago Med", "9-1-1" oder in Filmen wie "Alice". Einem größeren Publikum bekannt wurde Kelley aber sicher durch ihre Rolle als Addy in der neunten Staffel der Erfolgsserie The Walking Dead. Addy war eine Bewohnerin der Hilltop-Kolonie und ein Teil des Kampfes gegen die sogenannten Flüsterer. Kelley Charakter stirbt mit einigen anderen einen grausamen Tod durch eine Enthauptung durch die Flüsterer-Anführerin Alphha (Samantha Morton, 48).

Neben der Schauspielerei galt auch das Synchronsprechen als eine von Kelleys großen Leidenschaften. Unter anderem war ihre Stimme in dem Oscar-prämierten Animationsfilm "Spider-Man: Into the Spider-Verse" zu hören. Ihre Liebe zu Film und vor allem dem Geschichtenerzählen soll Kelley schon als Kind entdeckt haben. Zum Geburtstag bekam sie eine Videokamera, die der Startschuss für eine Karriere auf der Kinoleinwand war. Nur wenig später soll sie in ihrem ersten Werbespot mitgespielt haben. Nach ihrem Abschluss an der Highschool machte Kelley ihren Bachelor in Kinematografie an der Chapman University in Orange, Kalifornien.

Getty Images Kelley Mack, Schauspielerin

Instagram / itskelleymack Kelley Mack im Jahr 2025

Getty Images Kelley Mack im Oktober 2021 in Los Angeles

